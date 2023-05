Benzin im Blut Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Leokadia Hateville Eine Frau mit Benzin im Blut Von dpa | 03.05.2023, 10:51 Uhr

Die Frau mit dem klangvollen Künstlernamen Leokadia Hateville hat in ihrer Freizeit Benzin im Blut und den Bleifuß am Gaspedal. Die Rennfahrerin ist eine von wenigen Frauen am Steuer betagter Modelle.