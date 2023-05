E-Auto: Akku-Anzeige Foto: Florian Schuh/dpa-tmn up-down up-down Ladezeit E-Auto: Lohnen die saftigen Aufpreise für größere Akkus? Von dpa | 19.05.2023, 12:55 Uhr

Tausende Euro mehr: So viel kosten Batterien extra, die mehr Saft speichern und höhere Reichweite bringen. Was man auch wissen muss: Sie verkürzen die Wartezeiten an den Ladesäule.