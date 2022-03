Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Kiel Drei Verletzte nach eskaliertem Streit über Fahrweise Von dpa | 24.03.2022, 10:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern sind am Mittwoch in Kiel drei Personen mit einem Teppichmesser verletzt worden. Auslöser waren dabei im Stadtteil Gaarden offenbar Streitigkeiten über die Fahrweise eines 27-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dieser soll drei Insassen eines Wagens im Alter von 22 bis 30 Jahren mit einem Messer leicht verletzt haben. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.