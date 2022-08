HANDOUT - Hybrid, Plug-in oder Vollstromer? Beim neuen Kia Niro können sich Kunden zwischen drei elektrischen Varianten entscheiden. Als reinen Verbrenner gibt es ihn nicht mehr. Foto: Kia Motors Corporation/dpa-mag - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Kia Motors Corporation up-down up-down Testfahrt Drei elektrische Varianten: Unterwegs im neuen Kia Niro Von dpa | 03.08.2022, 04:24 Uhr

Wer in diesem Sommer in den neuen Kia Niro steigt, der fährt immer elektrisch. Denn den kompakten Koreaner gibt es nur noch als Hybrid, Plug-in oder Vollstromer. So wählt jeder selbst, mit welchem Tempo er dem Trend zum E-Auto folgt.