Mecklenburgische Seenplatte Diebstahlserie mit aufgebockten Autos: Drei Verdächtig Von dpa | 28.03.2022, 17:06 Uhr

Wegen einer Diebstahlserie mit aufgebockten Autos im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige. Die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren wurden am Wochenende nach einem Diebstahl eines Katalysators in Rosenhagen bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) gefasst, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Dabei war der Wagen - wie in den anderen Fällen auch - auf der Straße angehoben und aufgebockt worden, um das Diebesgut zu demontieren. Ein Zeuge hatte die Männer am Samstag gesehen und die Beamten alarmiert.