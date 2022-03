Blaulicht FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Diebe bocken wieder Autos auf und stehlen Räder Von dpa | 25.03.2022, 14:47 Uhr | Update vor 2 Std.

Im Süden Vorpommerns häufen sich Fälle, in denen Diebe nachts Autos aufbocken und Räder und andere Anbauteile stehlen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war das jetzt wieder bei drei Fahrzeugen in Penkun (Vorpommern-Greifswald) der Fall. In allen Fällen hoben die Täter in der Nacht zu Freitag die Autos an, legten Bretter und Steine unter die Karosserie und verschwanden mit jeweils allen vier Kompletträdern.