Nio ET7 Foto: Nio/dpa-mag up-down up-down Gehobene E-Limousine Die chinesische Antwort auf Tesla: Eine Testfahrt im Nio ET7 Von dpa | 02.11.2022, 04:18 Uhr

Start-ups für E-Autos gibt es inzwischen viele, auch in China. So wurden dort bereits einige Modelle präsentiert, die es mit Tesla aufnehmen sollen. Doch kaum welche schafften es auf die Straße oder gar nach Europa. Das will Nio mit dem ET7 nun ändern.