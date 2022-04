Spritpreise FOTO: Sina Schuldt 1,995 Euro pro Liter Diesel Deutschland hat mit die höchsten Spritpreise in Europa Von dpa | 11.04.2022, 15:05 Uhr | Update vor 38 Min.

Wer im Osterurlaub Deutschland in die Nachbarländer verlässt, kann in den allermeisten Fällen mit niedrigeren Spritpreisen hinter der Grenze rechnen. Auch der Preisanstieg seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fiel hierzulande besonders stark aus.