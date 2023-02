Kann man sehen: Der XC40 ist derzeit noch das kleinste Volvo-Modell im Stall; die moderne Formensprache, die gleichzeitig das Designerbe der Schweden bewahrt, kommt seit jeher gut an: Skandinavisch kühl, aufs Wesentliche reduziert, ausdrucksstark.

Kann man machen: Der Grund, warum Plug-in-Hybride so umstritten sind: Sie tragen zwei (schwere) Antriebskomponenten in sich, die gegenseitig den Verbrauch hochtreiben. Das ist natürlich auch im XC40 mit der kleinsten Hybridmotorisierung (129-PS-Benziner und 82-PS-Elektromotor) der Fall. Immerhin: Im Vergleich zu vielen deutlich überzüchteten Antriebsvariationen beschränkt sich der Hersteller hier auf das Wesentliche. Sowohl der Dreizylinderbenziner als auch das E-Aggregat fallen in die Kategorie „ausreichend“, und zwar in positiver Konnotation. Da Volvo-Modelle seit einigen Jahren freiwillig auf 180 km/h beschränkt werden, ist eine leistungsstärkere Einheit nicht erforderlich, und (nicht nur) bei einem Plug-in-Hybrid-Fahrer sollte ohnehin der Gedanke vorherrschen, eher ressourcenschonend zu fahren. Bei aller Zurückhaltung sendet allerdings der Antrieb keinesfalls Liebeserklärungen an den Stillstand, ein 0-100-Wert von 8,5 Sekunden ist aller Ehren wert. Der 1,5 Liter große Dreizylinder ist erstaunlich laufruhig, das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe funktioniert unauffällig. Aufgrund der Abmessungen (4,44 Meter Länge) weiß sich der XC40 in Innenstädten einigermaßen problemlos zu bewegen, in Sachen Fahrassistenz verschafft die optionale 360-Grad-Kamera (540 Euro) zusätzliche Gewissheit beim Ein- und Ausparken.

Kann man kaum glauben: Der kühle Schick, der das Außendesign prägt, ist auch innen anzutreffen. Die Anzahl der Knöpfe ist dank des funktionsreichen Hochkant-Bildschirms auf das (Achtung, Wiederholung!) Wesentliche beschränkt, ohne dass man sich eingeschränkt fühlen würde. Die Innenraumfarbe in Fjord Blue war abgestimmt auf die in gleichem Ton gehaltene Außenlackierung; die hintergrundbeleuchtete Einlage „Topography“ unterstreicht den vornehm-zurückhaltenden Look. Und schönere Automatik-Wahlhebel als bei Volvo gibt es nirgendwo. Auch im XC40 ist der schlicht-schöne Rahmen ein echter Fingerschmeichler.

Mehr Informationen: Volvo XC40 Recharge T4 größer als Größer als Zeichen Motor: 1,5-l-Benziner (95 kW/129 PS) und Elektromotor (60 kW/82 PS), max. Drehmoment: 405 Nm, Verbrauch: 2,2 l, CO2: 49 g/km (Werk), 0-100 km/h: 8,5 Sek., Vmax: 180 km/h, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,44 m, Leergewicht: 1812 kg, zul. Gesamtgewicht: 2290 kg, Kofferraumvolumen: 405-1281 l, Anhängelast (gebremst): 1800 kg, Testverbrauch: 4,9 l. Grundpreis: 46.900 Euro, gefahrene Version: 62.700 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/23/20.

Kann man sein lassen: 42 bis 46 Kilometer lang soll eine vollgeladene Batterie in der Lage sein, den Schweden ohne Zutun des Benzinmotors anzutreiben. Das wurde im Test ebenso wie der WLTP-Verbrauchswert von 2,2 Litern Benzin je 100 Kilometern deutlich verfehlt. Nur wer ganz konsequent an Wallbox oder Ladesäule andockt, kann das Benzinsparpotenzial des XC40 voll ausnutzen – auch das eint alle Plug-in-Hybridmodelle.

Kann man zahlen: 46.900 Euro kostet der günstigste Plug-in-Hybrid, für die sportliche Topausstattung Ultimate Dark kommen 11.050 Euro hinzu, mitsamt weiteren Extras wie Fjord-Blue-Metalliclack und -Inneneinrichtung, 360-Grad-Kamera oder zusätzlichen Assistenzsystemen standen unterm Strich 62.700 Euro. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, lohnt sich ein Plug-in-Hybrid noch? Im Jahr 2023 lässt sich deutlicher denn je sagen: Nur wer selten, aber regelmäßig Langstrecke fährt, aber ansonsten meist innerorts rein elektrisch fahren kann und über gute Möglichkeiten des Ladens verfügt, für den kann ein Plug-in Sinn ergeben – und je kleiner Fahrzeug und Motorisierung sind, desto mehr Sinn ist drin.