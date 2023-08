Skoda bleibt sich designtechnisch zwar weitgehend treu und verzichtet auf Effekthaschereien, gefällig gezeichnet sind die aktuellen Modelle dennoch, und wenn dann noch eine Farbe wie „Phoenix-Orange Premium Metallic“ (620 Euro Aufpreis für die hochwertige Variante „Sportline“) gewählt wird, dann wird auch das tschechische SUV zum Hingucker.

Klare Linien: Wie gewohnt verzichtet Skoda hinsichtlich des Designs auf Schnörkel. Foto: Skoda

Aus 4,38 Metern Außenlänge hat Skoda mal wieder das Maximum an Platzangebot im Innenraum herausgeholt, der enge Verwandte des VW Golf 7 lässt auch Erwachsenen auf der Rücksitzbank genügend Spielraum, der Kofferraum nimmt im Fall der Fälle fast 1600 Liter auf – damit lässt sich einiges bewegen.

Alles drin und in guter Qualität: Das Cockpit im Karoq ist bestens ausgestattet. Foto: Skoda

Neben der schlichten Größe weiß der Karoq auch hinsichtlich der Qualität, der Materialien, der pfiffigen Kleinigkeiten und der Ausstattung zu gefallen – entsprechende Auswahl bei der Bestellung vorausgesetzt. Dick aufgeschäumter Kunststoff, glänzende Oberflächen, das exzellente digitale Cockpit (Serie), das vielfältige Anzeige- und Informationsmöglichkeiten bietet – hier weht mehr als nur ein Hauch von Premium durchs Cockpit. Das Smartphone lässt sich kabellos ins Zentraldisplay spiegeln (und auch kabellos laden), sodass das optionale Navigationssystem (im Paket für 1290 Euro) zumindest hinterfragt werden kann. Ein herausnehmbarer Mini-Mülleimer in der Türinnenseite, zusätzliche Staufächer im Kofferraum, Netze und Taschenhaken helfen im Alltag.

Mehr Informationen: Skoda Karoq 2,0 l TSI DSG 4x4 größer als Größer als Zeichen Motor: 2-0-Benziner (140 kW/190 PS), max. Drehmoment: 320 Nm, Verbrauch: 6,9 l, CO2: 156 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,0 Sek., Vmax: 221 km/h, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,38 m, Leergewicht: 1583 kg, zul. Gesamtgewicht: 2220 kg, Kofferraumvolumen: 521-1598 l, Anhängelast (gebremst): 1900 kg, Testverbrauch: 7,6 l. Grundpreis: 44720 Euro, gefahrene Version: 49210 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 12/20/21.

Auf der Straße lässt sich sagen: Ein etwas kleinerer Motor würde auch reichen. Der 190 PS starke Vierzylinder macht in Kombination mit dem DSG-Getriebe ordentlich Dampf, treibt den Allradler in sieben Sekunden auf Landstraßentempo und maximal auf 221 km/h – wenn man denn wollte. In der „Sportline“-Ausstattung ist ein adaptives Fahrwerk Standard, für das verschiedene Fahrprogramme ausgewählt werden können. In der Einstellung „Eco“ kann der Karoq „segeln“, also besonders verbrauchsarm bei Standgas-Drehzahlen rollen, in der Einstellung „Comfort“ rollt er etwas komfortabler über Gullydeckel oder Querfugen. Ob Allradantrieb notwendig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, und der 150-PS-Benziner erscheint absolut ausreichend – so ließen sich von den knapp 50000 Euro für das nahezu komplett ausgestattete Testmodell etliche Euro einsparen. Wichtiger dürfte für die meisten sein, dass auch der Karoq mit der kleineren Motorisierung praktisch und hübsch ist…