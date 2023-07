Herzklopfen, das man an Bord des Stromers natürlich auch hören könnte, denn der Elektromotor, der die Heckachse antreibt, gibt natürlich keinerlei Laute von sich. Das ist für den geübten Elektrofahrer natürlich keine Überraschung, genauso wenig wie nahezu alles andere an Bord des Enyaq. Die klassischen, Skoda-typischen, kleinen Alltagshelfer wie die Regenschirme und kleine Mülleimer in den Vordertüren oder ein Eiskratzer in der Heckklappe sind auch im elektrischen Enyaq vorhanden, das Platzangebot ist für vier Erwachsene üppig, das Gepäckabteil schluckt zwischen 585 und 1710 Liter – schade nur, dass unter der Motorhaube kein zusätzlicher Laderaum (Frunk) versteckt ist, so muss das Ladekabel stets im Kofferraum aufbewahrt werden.

Zeitgemäßes Cockpit – nur die Lautstärkebedienung nervt. Foto: Skoda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Glücklicherweise muss es nicht übermäßig oft dort rausgeholt werden. Wer sich beim Gasgeben einigermaßen zurückhält, der kommt bei frühsommerlichen Temperaturen auf Reichweiten, die um die 400 Kilometer betragen. Wer viel in der Stadt unterwegs und auf Ampel-Muskel-Spielchen mit dem lokalen Mercedes-AMG-Fanclub verzichtet, kann noch länger auf ein Nachladen der Batterie warten. An der heimischen Wallbox lädt der Enyaq über Nacht batterieschonend auf, an öffentlichen Schnellladesäulen werden maximal 125 kW nachgeschossen – damit hat man in einer halben Stunde schon eine ordentliche Portion Energie geladen. Dass maximal 160 km/h möglich sind, dürfte außer den Petrol-Head-Stammtisch kaum jemanden erzürnen.

Auf der Straße zeigt sich der Tscheche dafür erstaunlich wendig und (weniger erstaunlich) leichtfüßig; die 310 Newtonmeter Drehmoment machen Zwischensprints vollkommen unkompliziert möglich. Das Fahrwerk meldet, insbesondere in Kombination mit den 20-Zoll-Felgen, Unebenheiten recht deutlich in den Innenraum.

Mehr Informationen: Skoda Enyaq iV80 größer als Größer als Zeichen Motor: Elektromotor (150 kW/204 PS), max. Drehmoment: 310 Nm, Verbrauch: 16,9 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 8,5 Sek., Vmax: 160 km/h, 1-Gang-Getriebe, Heckantrieb. Maße: Länge: 4,65 m, Leergewicht: 2111 kg, zul. Gesamtgewicht: 2600 kg, Kofferraumvolumen: 585-1710 l, Anhängelast (gebremst): 1200 kg, Testverbrauch: 19,4 l. Grundpreis: 48900 Euro, gefahrene Version: 61399 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 15/21/21.

Das Ein-Gang-Getriebe wird über ein kleines Knöpfchen auf der Mittelkonsole bedient, One-Pedal-Drive ist allerdings nicht möglich, auch wenn die Rekuperation in verschiedenen Stufen eingestellt werden kann. Das Augmented-Reality-Head-up-Display bietet mit seinen direkt ins Blickfeld eingespielte Pfeilanweisungen einen guten Mehrwert für den Fahrer, allerdings ist dies nur im „Advanced“-Paket mit diversen anderen Ausstattungen (Soundsystem, elektrische Heckklappe, Matrix-LED-Licht und vieles mehr) für üppige 7600 Euro zu haben.

Über die außergewöhnlich schlecht gelungene Idee, die Lautstärke des Infotainmentsystems über eine unbeleuchtete Touchfläche unter dem zentralen Display verstellen zu müssen, ist viel geschrieben worden – besser gemacht hat es das nicht, und eine andere Lösung, als dass der Fahrer die Lautstärke eben über ein kleines Rädchen am Lenkrad reguliert, gibt es auch nicht, bis sich der VW-Konzern von dieser Lösung verabschiedet. Was, so viel scheint klar, bei nachfolgenden Modellen wohl der Fall sein wird. Abgesehen von dieser Problematik ist die Bedienung des Enyaq ansonsten unkompliziert und selbsterklärend, auf dem großen Touchscreen werden alle Einstellungen und Optionen weitgehend logisch und nachvollziehbar dargestellt.

Der Enyaq bietet viel Platz für vier Erwachsene, auch das Kofferraumvolumen ist mehr als ausreichend. Foto: Skoda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit der großen Batterie startet der Enyaq bei 48900 Euro, 61399 Euro standen mitsamt zahlreicher Extras und Ausstattungspaketen unterm Strich.