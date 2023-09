Erst einmal überrascht der Blick in die technischen Daten: 4,38 Meter Länge werden dort ausgewiesen, ein Maß, das bei der ersten Inaugenscheinnahme als deutlich grö0er eingeschätzt wird. Was sich übrigens bei der ersten Sitzprobe auch nicht grundlegend ändert, der Spanier mit den deutschen Wurzeln nutzt den vorhandenen Raum gut aus, bietet vorn wie hinten ein ordentliches Platzangebot, was auch den Kofferraum beinhaltet: Mit 510 bis 1604 Liter ist man für die allermeisten Alltagsaufgabe gut gerüstet, zumal der Kofferraum praktisch geschnitten ist. Nicht so praktisch ist dagegen die hohe Ladekante, die das Be- und Entladen etwas erschwert.

Freundlich: Nach dem Entriegeln wird eine spanische Begrüßung auf die Straße projiziert.

Im Cockpit des Test-Ateca war so ziemlich alles vorhanden, was die Aufpreisliste hergibt – und das, obwohl schon die Topversion „FR“ (Startpreis: glatte 40000 Euro) alles andere als ein karg ausgerüstetes Magermodell ist. Businesspaket mit Navigation (1260 Euro), Virtual Cockpit mit volldigitalem Zentraldisplay (410 Euro), Panorama-Glasdach (1300 Euro), Fahrassistenzpaket mit u. a. Verkehrszeichenerkennung, Abstands-Tempomat, angenehm zurückhaltend arbeitendem Spurhalteassistenten (1100 Euro) oder das adaptive Fahrwerk (1020 Euro) sorgen für einen rundum angenehmen Arbeitsplatz für Fahrerin oder Fahrer. Allerdings im Testwagenfall auch für einen ambitionierten Preis, nämlich 53130 Euro.

Auf der Straße gibt sich der 150-PS-Diesel recht zahm; es sei denn, man tritt auf regennasser Straße mal so richtig aufs Gaspedal, dann schrubben die Fronträder den Teer schon mal trocken. Ansonsten sollten Fahrer und Fahrzeug die gemäßigte Gangart bevorzugen. Das siebenstufige DSG wechselt die Gänge recht ambitionslos, will sagen, sportliche Naturen kommen hier eher nicht auf ihre Kosten. Wobei man auch sagen muss: Bei einem SUV ziviler Ausrichtung dürfte das in aller Regel deckungskonform mit den Ansprüchen des Besitzers sein. Die Fahrmodus-Einstellung „Sport“ wurde entsprechend selten genutzt, sowohl im „Normal“-Modus als auch in der Einstellung „Eco“ kommt man gut durch den Alltag.

Mehr Informationen: Seat Ateca 2.0 TDI größer als Größer als Zeichen Motor: 2,0-l-Diesel (110 kW/150 PS), max. Drehmoment: 360 Nm, Verbrauch: 5,4 l, CO2: 141 g/km (Werk), 0-100 km/h: 9,0 Sek., Vmax: 202 km/h, 7-Gang-DSG, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,38 m, Leergewicht: 1514 kg, zul. Gesamtgewicht: 2030 kg, Kofferraumvolumen: 510-1604 l, Anhängelast (gebremst): 1800 kg, Testverbrauch: 6,1 l. Grundpreis: 37850 Euro, gefahrene Version: 53130 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 13/23/18.

5,4 Liter auf 100 Kilometer genehmigt sich der Ateca-Diesel auf dem Prüfstand, unter realen Bedingungen sprang er im Test so eben über die Sechs-Liter-Grenze, bei allerdings einem etwas höheren Autobahnanteil, der sehr defensiv absolviert wurde. Zeigt aber: Auch ein SUV lässt sich einigermaßen genügsam bewegen – der Seat Ateca wird so zur Allzweckwaffe in der Nische des vollgepackten SUV-Regal des VW-Konzerns, die viele Stärken und nur wenige Schwächen zeigt.