Allein optisch macht der 208 einiges her: Die Frontpartie wirkt markant-muskulös, die Tagfahrlichter blitzen in der Form von Zähnen eines Säbelzahntigers. Trotz dieser Optik verströmt der Verwandte von Citroen C3 oder Opel Corsa eher den edlen Chic einer Boutique, als dass er an einen Einkauf im Sportartikelladen erinnern würde.

Knackig kurze Überhänge und sportliche Linienführung beim kleinsten Peugeot. Foto: Peugeot

Das gilt ganz besonders, wenn man im Innenraum Platz genommen hat – zumindest auf den vorderen Plätzen, denn in der zweiten Reihe fühlen sich zumindest großgewachsene Erwachsene nicht allzu lange gut aufgehoben. Vorne sieht“s dagegen anders an, auf straffen Sitzen mit Stoff-/Kunstleder-Bezug und ordentlichem Seitenhalt sitzen Fahrer und Beifahrer bequem, blicken auf eine edel anmutende, größtenteils digitale Welt. Wenngleich die Technik hinter dem Multifunktionsbildschirm schon ein paar Tage mehr auf dem Buckel hat, so bietet sie dem Kleinwagenkäufer doch ein ziemlich umfassendes Angebot.

Nicht ganz so perfekt ist dagegen die Bedienung unterhalb des Bildschirms: Neben dem klassischen Lautstärkeregler sind sieben Kippschalter für die Bedienung der Klimaanlage installiert, darüber verbergen sich auf berührungssensitiven Schaltflächen weitere Funktionen für Audio, Telefon und mehr – diese sind allerdings im Dunkeln schwer erkennbar, nicht ganz so sicher zu treffen (insbesondere während der Fahrt) und geben keine zufriedenstellende haptische Rückmeldung. Auch die Sitzheizung gibt so gut wie keine spürbare Rückmeldung: Die 350 Euro dafür kann man sich sparen.

Mehr Informationen: Peugeot 208 Pure Tech 130 EAT8 größer als Größer als Zeichen Motor: 1,2-l-Benziner (96 kW/131 PS), max. Drehmoment: 230 Nm, Verbrauch: 5,4 l, CO2: 123 g/km (Werk), 0-100 km/h: 8,7 Sek., Vmax: 208 km/h, 8-Gang-Automatik, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,06 m, Leergewicht: 1233 kg, zul. Gesamtgewicht: 1630 kg, Kofferraumvolumen: 309-1004 l, Anhängelast (gebremst): 1200 kg, Testverbrauch: 5,6 l. Grundpreis: 30150 Euro, gefahrene Version: 31500 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/21/22.

Das Peugeot-typische „i Cockpit“ funktioniert im kleinen 208 noch besser als in den größeren Modellen: Das kleine Lenkrad mit oben und unten abgeflachtem Kranz ist die Definition von „perfekt in der Hand liegend“, der Fahrer blickt über das Lenkrad auf digitale Displays, die sich mannigfaltig verstellen lassen.

Der 131 PS starke Dreizylinder kann wenig überraschend mit dem Kleinwagen mühelos umgehen, durchaus quirlig und lebendig lässt sich der Franzose auf Touren bringen; allenfalls das hier serienmäßige Acht-Stufen-Automatikgetriebe setzt dem ungestümen Vortrieb (lockere) Grenzen: Beim Schalten braucht es hin und wieder eine halbe Sekunde länger als gewohnt, und an der Ampel dauert es ebenso gefühlt einen Tick zu lange, dass das Fahrzeug aus dem Start-Stopp-Schlaf wieder erwacht. Dafür glänzt das Motor-Getriebe-Kombinat mit einem vorzüglichen Fahrkomfort, der in der Kleinwagenklasse seinesgleichen sucht. Die Möglichkeit, per Schaltpaddles manuell zu schalten, dürfte man recht selten nutzen.

Kleines Lenkrad, großer Komfort: Für einen Kleinwagen ausgesprochen edles Cockpit. Foto: Peugeot

Da verzeiht man es dem straffen Fahrwerk, wenn manche Fahrbahnunebenheit recht ungefiltert an die Insassen weitergeleitet wird. In den Kurven der Landstraße entwickelt der 208 GT-Line dank präziser Lenkung sogar Sportlerambitionen. Auf der Autobahn glänzt der Franzose mit ermüdungsfreien Langstreckenqualitäten, insbesondere im Ausland freut sich der Fahrer, wenn er dank des Geschwindigkeitsbegrenzers daran gehindert wird, zu sehr auf die Tube zu drücken und versehentlich die dynamischen Fähigkeiten des Motors in teure Blitzerfotos münden zu lassen. Mit etwas Disziplin kann man allerdings auch die 5,4 Liter WLTP-Verbrauch in die Realität umsetzen.

23050 Euro kostet der günstigste 208 (100-PS-Benziner); als ausschließlich in Fast-Komplettausstattung namens GT-Line erhältlichem 131-PS-Dreizylinder starten die Preise bei 30150 Euro. Für einen Kleinwagen recht offensiv eingepreist – zumal vor Kurzem die Preise üppig angezogen haben: In der dem Testwagen beiliegenden, veralteten Preisliste startete die GT-Line noch bei 27450 Euro. Inklusive Extras liegt der Endpreis jetzt bei 31500 Euro.