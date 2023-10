Das Crossover-Modell schlug aber als Trendsetter ein, wurde alleine in Deutschland mehr als 350000 Mal verkauft und war lange Jahre das wirtschaftliche Fundament der Marke in Europa.

Auch am Heck erkennt man noch den Ur-Qashqai. Foto: Nissan

Unter Generation zwei ließ der Schwung spürbar nach, auch weil die Konkurrenz mittlerweile unüberschaubar groß geworden war. Die dritte Generation, die seit gut zwei Jahren zu haben ist, hat vor allen Dingen ein etwas geschärftes Design, einen aufgemöbelten Innenraum und einen elektrifizierten Antrieb auf der Habenseite stehen. Der im Testwagen verbaute e-Power genannte Antrieb kombiniert einen Dreizylinder-Benziner (158 PS) und einen 190-PS-Elektromotor zu einem seriellen Hybridantrieb, bei dem ausschließlich der E-Motor die vorderen Räder antreibt. Der Benzinmotor ist als Strom-Generator für den Elektromotor tätig.

Das System ist technisch durchaus anspruchsvoll, der Fahrer kann sich über den Betriebszustand der beiden Motoren im digitalen Fahrerdisplay informieren. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft rollt der Qashqai längere Passagen wie ein herkömmliches Elektroauto, per Knopfdruck kann man das System dabei anweisen, so lange wie nur möglich darauf zu verzichten, den Benziner den Akku befüllen zu lassen. Wenn der Füllstand der Batterie zur Neige geht, muss der Dreizylinder-Turbo natürlich angeschmissen werden.

Mehr Informationen: Nissan Qashqai e-Power größer als Größer als Zeichen Motor: 1,5-l-Benziner (116 kW/158 PS) und Elektromotor (149 kW/190 PS), max. Drehmoment: 330 Nm, Verbrauch: 5,3 l, CO2: 117 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,9 Sek., Vmax: 170 km/h, stufenloses Getriebe, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,43 m, Leergewicht: 1699 kg, zul. Gesamtgewicht: 2180 kg, Kofferraumvolumen: 455-1415 l, Anhängelast (gebremst): 750 kg, Testverbrauch: 6,0 l. Grundpreis: 42260 Euro, gefahrene Version: 46210 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 14/23/21.

Das Zusammenspiel der Motoren funktioniert etwas geschmeidiger als in der Allradvariante des Systems, das für den größeren X-Trail zu haben ist; auch ist der Benzinverbrauch spürbar geringer: Im Test standen unterm Strich 6,0 Liter zu Buche – weniger als die sieben Liter im X-Trail, aber angesichts des technischen Aufwands, der betrieben wird, nur bedingt überzeugend. Der 2500 Euro günstigere Mildhybrid-Qashqai mit Automatik steht mit 6,2 Litern auf 100 Kilometer in der Liste – aus Verbrauchssicht ist der Preisunterschied erst auf ganz lange Sicht herausfahrbar.

Der Qashqai ist auf der anderen Seite keine Spaßbremse, der Japaner kann ebenfalls kräftig spurten, und auch auf der Autobahn macht der Qashqai eine souveräne Figur. Die maximale Höchstgeschwindigkeit ist übrigens auf 170 km/h beschränkt, was im Test nicht ein einziges Mal negativ auffiel. In der Stadt machen sich die 18-Zöller spürbarer bemerkbar als bei Überlandfahrten: Auf der Landstraße oder der Autobahn gibt sich das Fahrwerk recht versöhnlich, innerhalb der Stadtgrenzen agiert es dagegen etwas steifbeiniger.

Guter und bedienerfreundlicher Mix aus klassischen Tasten und digitalen Elementen im Cockpit. Foto: Nissan

Neben dem bereits erwähnten digitalen Fahrerdisplay gibt es auch ein deutlich verbessertes Zentralinstrument, das eine schärfere Darstellung als im Vorgänger bietet, eine Vielzahl an Funktionen bereithält – dabei aber den Fahrer nicht nervt oder überfordert. Klimaanlage und Lautstärke werden wie gewohnt mit eigenen Knöpfen und Tasten eingestellt, man muss nicht für jede kleine Funktion in die Menütiefen des Systems kriechen. Der 4,43 Meter lange Qashqai lädt zwischen 479 und 1415 Liter in den Kofferraum, der variable Kofferraumboden hilft in manchen Einkaufssituationen.