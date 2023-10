Der sportliche Viertürer zeigt in punkto Design Querverweise sowohl nach Korea (Kia) als auch nach Baden-Württemberg (Porsche), ist flach geduckt und in einer fließenden, schwungvollen Linie modelliert. Die flache Form ist für die Elektromobilität allemal besser geeignet als die zahllosen, hoch aufragenden SUV-Modelle, die deutlich mehr Energie darauf verwenden müssen, gegen den Wind zu segeln.

Die flache Form produziert deutlich weniger Stromverbrauch als die üblichen SUV-Formen. Foto: Nio

Dennoch: Die 590 Kilometer Reichweite, die der Nio ET5 mit 100-kWh-Batterie (entweder 21000 Euro zum Kauf oder monatlich 289 Euro) verspricht, machen erst einmal skeptisch; möglicherweise gibt es Konstellationen, die einen solchen langen Atem ermöglichen. Im Alltag mit Stadt-Überland-Mix sprangen meist um die 500 Kilometer raus, was natürlich trotzdem aller Ehren wert ist und Reichweitenängste weitgehend vertreibt – auch wenn nur auf empfohlene 80 Prozent geladen wird.

Über Nacht wird die Batterie schonend an der 11-kW-Wallbox geladen, wenn es ausnahmsweise einmal während einer Tour schneller gehen soll, lädt der Chinese mit maximal 125 kW. Oder, was der Hersteller bevorzugt: An Batterie-Wechsel-Stationen wird binnen Minuten der leere Akku gegen einen vollen getauscht. In Deutschland gibt’s davon allerdings erst zwei, zwei weitere stehen kurz vor der Fertigstellung, vier sind in der Planung. Ob das Netz so dicht wird, dass dies eine ernstzunehmende Alternative zum Laden wird, hängt maßgeblich vom Verkaufserfolg der Nio-Modelle ab.

Heller Innenraum dank Panorama-Glasdach. Foto: Nio

Auf der Straße weiß der ET5 nicht nur mit seiner Reichweite zu gefallen. Angesichts eines 490 PS starken E-Antriebs kann die Beschleunigung zu einem beeindruckenden Schauspiel werden: Drückt der Fahrer aufs Gaspedal, werden die Insassen sprichwörtlich in die bequemen Ledersessel gedrückt. Kann man mal machen, treibt aber logischerweise unmittelbar den Stromverbrauch dramatisch in die Höhe, was der Fahrer mit einer einfachen, aber effektiven Anzeige im Fahrerdisplay direkt unter die Nase gerieben kommt.

Besser, man hält sich zurück und lässt nur in Ausnahmesituationen die 700 Newtonmeter Drehmoment von der Kette – dann bleibt der Stromverbrauch auch ohne übertriebene Selbstkasteiung deutlich unter 20 kWh/100 Kilometer. Wenn dazu noch der Sitz gekühlt oder geheizt wird sowie eine Sitzmassage aktiviert wird (Teil des Comfort-Pakets), wird der Nio endgültig zur langstreckentauglichen Komfortsänfte.

Nomi passt auf: Die putzig animierte Assistentin gibt Ratschläge, Auskünfte und führt Sprachbefehle aus. Foto: Nio

Der Innenraum des ET5 wirkt ziemlich futuristisch, was zum einen am großen, zentralen Touchscreen in Übergröße liegt, zum anderen am extrem reduzierten Tastenarsenal – und an einem kugelrunden Köpfchen auf dem Armaturenbrett, das sich dreht, Grimassen schneidet und mit den Insassen kommunizieren kann. Nomi heißt die digitale Assistentin (600 Euro Aufpreis), die per Sprachanweisung die Ladeklappe öffnet, eine Navigationsroute erstellt oder die Wettervorhersage herunterbetet. U

nd die mit Argusaugen den Fahrer ins Visier nimmt und immer wieder zur Konzentration ermahnt, wenn dieser den Blick nicht auf der Straße lässt. Was manchmal schon ein wenig nerven kann: Dadurch, dass es so gut wie keine klassischen Tasten im Innenraum gibt und nahezu jede Einstellung per Touchscreen vorgenommen werden muss, wendet man immer wieder mal den Blick auf den großen Bildschirm – und wird direkt von Nomi ermahnt: „Bleiben Sie konzentriert!“

Mehr Informationen: Nio ET5 100 kW größer als Größer als Zeichen Motor: Zwei E-Motoren (360 kW/490 PS), max. Drehmoment: 700 Nm, Verbrauch: 18,6 kWh/100 km, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 4,0 Sek., Vmax: 200 km/h, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,79 m, Leergewicht: 2160 kg, zul. Gesamtgewicht: k.A., Kofferraumvolumen: 386 l, Anhängelast (gebremst): k.A., Testverbrauch: 19,5 l. Grundpreis: 47500 Euro, gefahrene Version: 70315 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 20/23/25.

Um den Nervfaktor zu senken, empfiehlt es sich, zumindest vor längeren Fahrten die diversen Spurassistenten zu deaktivieren: Diese agieren ziemlich rücksichtslos, greifen immer wieder ins Lenkgeschehen ein. Angenehmer fährt es sich ohne. 47500 Euro kostet der Nio ET5 in der bereits ziemlich gut ausgestatteten Basis (ohne Batterie); mit Comfort-Paket oder der putzigen Assistentin Nomi stand am Ende ein Preis von 70315 Euro.