In der Göteborger Volvo-Zentrale stand der EX90 zur Besichtigung bereit. Trotz der enormen Größe des EX90 wirkt der stattliche Schwede gefällig, das typisch skandinavisch-schlichte Design wurde modern interpretiert. Am Heck erkennt man leichte Range-Rover-Reminiszenzen, die Front ist eine Evolution des aktuellen XC90-Gesichts.

Der Innenraum strahlt die typische schwedische Kühle aus, das Cockpit wird dominiert von einem gigantischen Touchscreen in Hochkant-Form, der Fahrer blickt auf ein reduziertes und freistehendes Fahrerdisplay, das individuell mit unterschiedlichen Informationen und Designs bestückt werden kann.

Ähnlichkeiten zum aktuellen Range Rover am Heck. Foto: Lothar Hausfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Sinne der Nachhaltigkeit soll Leder vermieden werden, serienmäßig ist der EX90 mit einem „Nordico“ genannten Naturprodukt bestückt, das unter anderem aus recycelten PET-Flaschen und Weinkorkenresten produziert wird. Gegen Aufpreis sind die Sitze mit „Tailored Wool“ bespannt, das zu 30 Prozent aus Wolle und zu 70 Prozent aus recyceltem Polyester besteht.

Dass die dritte Sitzreihe serienmäßig vorhanden ist, gibt Pluspunkte – allerdings ist das Platzangebot ganz hinten auch im EX90 so, dass Erwachsene hier allenfalls kurze Strecken mitfahren wollen. Beeindruckender ist da schon die Sicherheitsausstattung: Fünf Radarsysteme, acht Kameras rund ums Fahrzeug, Lidar-Sensor auf dem Dach für ein detailliertes Bild von dem, was sich vor dem Auto abspielt, diverse Innenraumsensoren sowie 16 Sensoren außen wie innen ergeben ein 360-Grad-Schutzschild. So soll beispielsweise durch eine radarbasierte Innenraumüberwachung verhindert werden, dass Tiere oder Kinder im Innenraum vergessen werden, was insbesondere im Sommer tödliche Folgen haben kann: Allein in den USA sterben durchschnittlich jedes Jahr 83 Kinder auf der Rückbank von parkenden Autos den Hitzetod.

Reduziert und hochtechnisch: Modernes Cockpit mit HD-Bildschirm-Dominanz und hochwertigem Baumwoll-Sitzbezug. Foto: Lothar Hausfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Als erster Hersteller setzen die Schweden beim EX90 neuartige LED im Innenraum ein, die ein natürliches Farbspektrum erzeugen, das dem Sonnenlicht nachempfunden ist – hier scheint die Sonne als auch bei Nacht. Was wiederum die Augen weniger reizen soll und der Fitness des Fahrers entgegenkommt.

Das Antriebsangebot umfasst zum Start zwei Allradversionen, die von jeweils zwei E-Motoren angetrieben werden: 408 PS (ab 102300 Euro) oder 517 PS (ab 107400 Euro). Die Ausstattung ist jeweils üppig. Die Reichweite liegt bei jeweils rund 580 Kilometer, die Batterie ist an einer Schnellladesäule in einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent befüllt. Der EX90 ist bereits bestellbar, die Auslieferungen werden allerdings erst Anfang 2024 starten – wer heute bestellt, wird vermutlich erst nach dem Sommer 2024 bedient werden.