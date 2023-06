Inzwischen haben sich auch die asiatischen Hersteller diesen Ansprüchen unterworfen und am Design gearbeitet. Besonders in der beliebten Kategorie SUV wurde Hand ange legt. So wie es Honda beim Hybrid-SUV in der neuen Modellreihe ZR-V getan hat. Elegantes Äußeres mit ausgefeilter Technik im Inneren.

Die Zielgruppe soll den Honda ZR-V vor allem in der Stadt bewegen. Foto: Honda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beim ersten Blick fallen die schlanken Scheinwerfer ins Auge, wie auch der in schwarz gehaltene Kühlergrill. Auch die Heckklappe mit den integrierten Heckleuchten passt sich der scharf gezeichneten Gürtellinie an. Die weit herunter gezogene Frontpartie geht in den Grill über, der angesichts seiner vertikalen Lamellen an einen Maserati erinnert. Was ja zum Träumen einlädt.

Reichlich Platz bietet Hondas Neuester. In der hinteren Reihe gibt es üppige Beinfreiheit, selbst größere Mitfahrer haben genug Abstand zu den Vordersitzen. Von Windgeräuschen ist so gut wie nichts zu hören. Überzeugend arbeitet das HMI-Infotainment-System mit einem neun Zoll großen Zentraldisplay. Auch in punkto Sicherheit. Die 360-Grad-Kamera und der Sensing-Assistent verhindern den toten Winkel beim Rückwärts-Blick. Besonders im Stadtverkehr erweist sich dieses Extra als äußerst hilfreich.

Keine Überraschungen gibt es bei den Antrieben. Als größter Motorenhersteller der Welt setzt Honda auf Bewährtes. Unter der Haube arbeitet der Zweiliter-Atkinson-Vierzylinder, aufgemischt durch einen E-Motor. Die Gesamtleistung des Duos beläuft sich auf 184 PS, übertragen wird die Kraft über das e-CVT-Getriebe an die Vorderräder. Was sich bei winterlichen Straßen als Vorteil erweisen dürfte.

Gewohnte Cockpit-Kost im Innenraum des ZR-V. Foto: Honda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In der Stadt verläuft die Fahrt überwiegend im emissionsfreien Elektrobetrieb. Bei höherer Beschleunigung wechselt der ZR-V automatisch in den Hybridantrieb. Dabei werden die Räder vom Elektromotor angetrieben, während der Verbrennungsmotor die dafür benötigte elektrische Leistung erzeugt. Bei ersten Testfahrten kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von sechs Litern Benzin, rein hybridmäßig sind es 55 Kilometer.

Die vom Design her überzeugende Modellreihe soll ab Herbst im Handel sein. Bei den Preisen gibt sich Honda noch bedeckt. Nur soviel: Das Basismodell dürfte um die 35000 Euro kosten. Was im Preis-Leistungsverhältnis im Wunschbereich vieler Kunden liegen dürfte.