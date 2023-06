Mittlerweile hat sich der Wind gedreht: Immer häufiger haben europäische Modelle das Nachsehen gegenüber den zahlreichen chinesischen Importen, insbesondere wenn es um elektrische Fahrzeuge, deren technische Ausstattung und am Ende auch um den Preis geht.

Erstklassiges Cockpit, riesiger Touchscreen im Mittelpunkt. Foto: MG Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um es vorwegzunehmen: Das ist auch beim MG Marvel R weitgehend der Fall. MG? Da denken manche sicherlich an die legendäre britische Sportwagenmarke, und das nicht ganz zu Unrecht: Als die Briten 2005 Insolvenz anmelden mussten, wanderten die Namensrechte nach China. Mittlerweile werden MG-Modelle unter dem Dach von SAIC Motor produziert, einer der größten Fahrzeugherstellergruppen der Welt. Zugegeben: Außer dem Markennamen haben die aktuellen Modelle nichts mit den sportlichen Fahrzeugen aus britischer Produktion gemein.

Und damit kommen wir dann auch zum MG Marvel R, der im Moment das Topmodell der Marke darstellt. In der getesteten Spitzenversion „Performance“ bietet das Elektro-SUV einen Allradantrieb sowie einen dreimotorigen Antrieb, der insgesamt auf 288 PS kommt. Damit einher geht, wen mag es überraschen, ein in jeglicher Hinsicht souveränes Fahrverhalten. Theoretisch sprintet der Marvel R in unter fünf Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis auf 200 km/h – die ohnehin schon nicht sensationelle (theoretische) Reichweite von rund 370 Kilometern bei guten klimatischen Bedingungen würde bei solch einer Fahrweise noch schneller schmelzen. Es empfiehlt sich also, es eher gemächlich angehen zu lassen und die Zeit zwischen zwei gemächlichen Ladevorgängen nicht mit Hektik und Stress vollzupacken.

Mehr Informationen: MG Marvel R Performance größer als Größer als Zeichen Motor: Drei Elektromotoren (212 kW /288 PS), max. Drehmoment: 665 Nm, Verbrauch: 20,9 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 4,9 Sek., Vmax: 200 km/h, 2-Gang-Automatik, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,67 m, Leergewicht: 1920 kg, zul. Gesamtgewicht: 2373 kg, Kofferraumvolumen: 357-1396l, Anhängelast (gebremst): 750 kg, Testverbrauch: 26 kWh. Grundpreis: 49205 Euro, gefahrene Version: 51205 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 18/23/28.

An der Schnellladesäule fließen maximal 90 kW in die Batterie, wer von zehn auf 80 Prozent aufladen will, kann sich beim Kaffeetrinken an der Autobahn also Zeit lassen, eine Dreiviertelstunde vergeht immer. Dann lieber über Nacht an der heimischen Wallbox stehen – was sich im Alltagsbetrieb ohnehin als praktikabler darstellt, da MG keine Ladeplanung per Navigationssystem anbietet. Was doppelt schade ist, denn das riesige Display im Hochformat würde grundsätzlich beste Voraussetzungen bieten. So bleibt es bei optischen Gimmicks wie der Virtual-Reality-Einblendung beim Abbiegen oder der 360-Grad-Ansicht beim Einparken. Erfreulich, dass die Bedienung des Touchscreens dennoch einfach und logisch ist.

Was man auf jeden Fall regelmäßig braucht, ist das Deaktivieren des Spurhalteassistenten, der viel zu harsch und vollkommend überraschend ins Lenkgeschehen eingreift und definitiv keinen Sicherheitsfaktor darstellt. Dafür gefällt die „Dooring“-Warnlampe neben dem Türgriff: Diese leuchtet auf, wenn sich nach dem Parken des Fahrzeugs von hinten ein Fahrradfahrer nähert, sodass man mit dem Öffnen der Tür noch wartet.

Während das Fehlen des Mitteltunnels für ein eher luftiges Raumgefühl im Innenraum sorgt, bietet der Kofferraum mit 357 bis 1396 Litern ein eher schmales Platzangebot. Für den Familienurlaub ist das Gepäckabteil auf jeden Fall zu klein, und in der Allradversion fehlt zudem das 150 Liter große Zusatzfach unter der Motorhaube, da hier zusätzliche Antriebselemente untergebracht sind.

Maximal mit 90 kW kann die Batterie geladen werden. Foto: MG Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Qualitativ gibt es ansonsten nichts zu bemängeln, um noch einmal den Bogen zum Beginn und den früheren Mängeln bei chinesischen Fahrzeugen zu schlagen. Die Verarbeitung ist einwandfrei, die Materialien im Innenraum sind durch die Bank weg hochwertig, und wenn das System beim Starten des Fahrzeugs freundliche Dinge sagt wie „Ich freue mich, sie wiederzusehen“ oder „Rocken sie ihr Leben mit MG“, dann bringt das auch den Fahrer zum Lächeln.

44312 Euro kostet der MG Marvel R mit Heckantrieb und 180-PS-Antrieb, als Performance-Modell mit zusätzlicher Leistung und Extras wie Bose-Soundsystem werden mindestens 49205 Euro fällig. Metalliclack und schickes, graues Interieur hoben den Endpreis auf 51205 Euro – vor Abzug der staatlichen Elektroautoprämie.