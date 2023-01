Grundsätzlich handelt es sich beim neuen Modell – den rein elektrischen MX-30 gibt es bereits seit geraumer Zeit – um einen Plug-in Hybrid, dessen Batterie für den Elektromotor extern geladen werden kann und der über einen zusätzlichen Verbrennungsmotor verfügt. Soweit das gewöhnliche Grundkonstrukt, das bei näherer Betrachtung aber alles andere als gewöhnlich ist.

Gediegener Innenraum mit Kork-Einlagen. Foto: Mazda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Räder werden immer vom 170 PS starken Elektromotor angetrieben – bis zu 85 Kilometer am Stück kann er das ohne Unterstützung des Verbrenners erledigen. Je nach Fahrmodus, Anforderung oder Batterieladezustand kommt dann ein 75 PS starker Benziner zum Einsatz – und das ist in diesem Fall ein Wankelmotor, der nach mehr als zehnjähriger Pause sein Comeback feiert. Das 0,8 Liter kleine Aggregat, das keine Verbindung mit den Rädern aufnimmt, treibt einen Generator an, der Strom für mehr als 500 Kilometer produziert, sodass der MX-30 auf eine Gesamtreichweite von mehr als 600 Kilometer kommen kann, ohne nachladen oder tanken zu müssen. Ebenso wie beim Durchschnittsverbrauch von 1,0 Litern je 100 Kilometer dürfte man aber im Alltagsgebrauch hier Abstriche machen müssen.

Auch wenn es sich beim MX-30 um einen Plug-in- Hybriden handelt, soll das Fahrgefühl „typisch elektrisch“ sein; der Kreiskolbenmotor arbeitet laut Mazda vibrationsarm, sodass er den Elektromotor in seiner fahrerischen Anmutung nicht stören soll. Maximal schafft der MX-30 140 km/h.

Dank der gegenläufig angeschlagenen Türen entfällt die B-Säule beim Mazda MX-30. Foto: Mazda Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An der herkömmlichen Wallbox soll das Aufladen der Batterie rund 90 Minuten dauern, an einer Schnellladesäule wird der Ladezustand von 20 auf 80 Prozent in weniger als einer halben Stunde erhöht. Der Fahrer kann unter drei Fahrmodi wählen: rein elektrisch (so lange, bis die Batterie geleert ist), im Normal-Modus wird bis rund 40 Prozent Ladekapazität rein elektrisch gefahren, anschließend hält der Kreiskolbenmotor den Ladestand konstant bei 45 Prozent. Im dritten Fahrmodus kann der Verbrenner die Batterie bis zum Wunschladezustand wieder auffüllen.

Zu den weiteren Besonderheiten des MX-30 zählen die gegenläufig angeschlagenen Seitentüren oder der mit Korkapplikationen ausgeschlagene Innenraum. Die Preisliste startet bei 35.990 Euro – damit ist der Hybrid im Einstieg genauso eingepreist wie das rein elektrische Modell.