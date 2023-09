Preis-Leistungs-Champion bietet Elektromobilität zum schmalen Preis Der Dacia Spring: Reduziert aufs Wesentliche – aber smarter Von Lothar Hausfeld | 23.09.2023, 07:21 Uhr In der Stadt spielt der elektrische Dacia Spring seine Wendigkeit und Sparsamkeit besonders aus. Foto: Dacia up-down up-down

Als Dacia 2005 in Deutschland mit dem Logan auf den deutschen Markt kam, standen am Ende des Jahres 2000 Neuzulassungen in der KBA-Statistik. Am Ende des vergangenen Jahres zählte man 60400 Neuzulassungen – und der einst als „billigster Neuwagen“ berühmt-berüchtigte Logan ist schon lange nicht mehr im Dacia-Programm.