Das klingt nach einer Menge Fahrspaß, erst recht, da das Fahrzeuggewicht mit gut 1,4 Tonnen relativ gering ausfällt. Grundsätzlich vermittelt der Xceed aber eher einen etwas zurückhaltenden, um nicht zu sagen, gemütlichen Eindruck. Zwar lässt sich der Crossover in siebeneinhalb Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 treten, doch im Alltag nimmt sich das mit dieser Motorisierung serienmäßige DSG-Getriebe gerne eine Gedenksekunde, um die nächste Fahrstufe einzulegen oder aus der Start-Stopp-Ruhephase an der roten Ampel wieder zu erwachen und weiterzufahren. Dort kann der neue Assistent, der den unaufmerksamen Fahrer darauf aufmerksam macht, dass das vor ihm stehende Fahrzeug bereits losgefahren ist, für kurzzeitige Hektik sorgen.

Sportlich-dynamische Frontpartie. Foto: Kia

Ansonsten sorgt sich das Fahrzeug aber gut um seine Insassen. Die Abstimmung ist zwar tendenziell eher straff, doch selbst nach mehreren hundert Kilometern am Stück steigt man keinesfalls gerädert aus, die vorderen Sitze halten auch gegen breitere Rücken stabil dagegen und sorgen dafür, dass Langstreckenkomfort in hohem Maße gegeben ist. Sehr zu schätzen lernt man den adaptiven Tempomaten, der auf der Autobahn automatisch den gewünschten Abstand zum Vordermann hält und natürlich auch das eingestellte Tempo – das entspannt das Vorankommen vor allem im Ausland oder auf deutschen Autobahnen mit Tempolimit. Ist zudem die Verkehrszeichenerkennung an Bord, wird der Fahrer jederzeit an die gerade maximal erlaubte Geschwindigkeit erinnert. Lediglich der Spurhalteassistent agiert konzerntypisch übervorsichtig, piept gefühlt permanent und greift gefühlt ebenso permanent in die Lenkung ein, um das Fahrzeug zwischen den Fahrbahnlinien zu halten – was aber in den allermeisten Fällen gar nicht nötig wäre. Gut, dass diese Funktion mit einem Tastendruck auf dem Lenkrad abzustellen ist.

Überhaupt, die Bedienung: Die ist so, wie sie mal bei Volkswagen war. Eindeutig, intuitiv, schlicht und einfach gut. Lautstärkeknopf, separate Klimaanlagen-Bedienung, die wichtigsten Funktionen sind für den Fahrer am Lenkrad vorzunehmen, und wer in die Tiefe vordringen will, hat über den zentralen Bildschirm dazu alle Möglichkeiten.

Mehr Informationen: Kia Xceed 1.6 T-GDI 7DCT größer als Größer als Zeichen Motor: 1,6-l-Benziner (150 kW/204 PS), max. Drehmoment: 265 Nm, Verbrauch: 7,1 l, CO2: 161 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,5 Sek., Vmax: 220 km/h, 7-Gang-DSG, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,40 m, Leergewicht: 1421 kg, zul. Gesamtgewicht: 1880 kg, Kofferraumvolumen: 426-1378 l, Anhängelast (gebremst): 1410 kg, Testverbrauch: 7,8 l. Grundpreis: 36990 Euro, gefahrene Version: 39000 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 14/22/19.

Eine ganz besondere Taste liegt schließlich noch neben dem Wählhebel für das DSG-Getriebe: Sie ist mit „Sport“ beschrieben und macht den Xceed dann doch noch zu einem dynamischen Crossover, dem man die 204 PS auch tatsächlich anmerkt. Das Instrumentarium im Fahrerdisplay wandelt sich zu einer feurig roten Anzeigelandschaft, die Gasannahme erfolgt spürbar direkter, das gesamte Fahrzeug spannt die Muskeln an. Die meiste Zeit des Alltags dürfte man im Normalmodus gut bedient sein, aber möglicherweise gibt es ja hier und dort die Notwendigkeit, etwas zügiger ans Überholen zu kommen. Wenn das DSG-Getriebe die Gänge als etwas deplatziert wirkende Pose übertrieben weit ausfährt oder beim Herunterschalten etwas zu sehr das Drehzahlplateau anvisiert, entledigt man sich jedoch wieder des Sportprogramms. Oder wenn der nächste Stopp an der Tankstelle überraschend schnell eingelegt werden muss: Wer permanent im Sport-Modus die Drehzahlen in den Höhenflug schickt, der kann zu den 7,1-WLTP-Litern locker mehr als ein Viertel draufrechnen.

Aufgeräumtes Cockpit mit guter Bedienbarkeit. Foto: Kia

Apropos draufrechnen: Der günstigste Xceed (120 PS) startet zwar mit 27390 Euro günstig, doch wer in Sachen Motor, Ausstattungslinie und Extras die Sport-Taste drückt, der lässt die Registrierkasse klingeln: 36990 Euro werden für die 204-PS-Variante in GT-Line fällig, mit Metalliclackierung und Ledersitzen standen unterm Strich exakt 39000 Euro.