Das ist, zugegeben, nur eine Petitesse bei einem Elektroauto, das aber auch abseits dieses kleinen Gimmicks ohne wirklich tieferen Nutzen für den Nutzer (in Wirklichkeit sind die ausgefahrenen Griffe sogar wenig handschmeichelnd) eine ausgesprochen runde Sache ist. Was wiederum, erneut zugegeben, auch daran liegt, dass der koreanische Hersteller zum Test die komplette Kapelle vorfuhr: Topmotorisierung (325 PS), große Batterie (77 kWh), Allradantrieb, höchste Ausstattungsvariante (Uniq) – und dann noch ein paar Extras obendrauf.

Auf der Landstraße entwickelt der Koreaner enormen Fahrspaß – auch wenn Komfort im Vordergrund steht. Foto: Hyundai

Das merkt man beim ersten Platznehmen auch direkt: Zwar ist das volldigitale Doppeldisplay hinter dem Lenkrad und nebenan, zentral auf dem Armaturenbrett positioniert, schon in der Basisausstattung enthalten, ist der Platz auf den vorderen und hinteren Plätzen in allen Versionen großzügig. Aber die schweren Ledersitze, heiz- und kühlbar, elektrisch mannigfach verstellbar und, Teil des 1000 Euro teuren Relax-Paketes, in Liegeposition bringbar, sorgen direkt für echte Wohnzimmer-Atmosphäre.

Wobei beim Blick auf die Bildschirme und das Head-up Display, das mit Augmented-Reality-Elementen die Navigationsanweisungen auf die Frontscheibe projiziert, auch Stimmung wie im Kinosaal aufkommt. Dass beim Setzen des Blinkers ein Videobild ins Fahrerdisplay eingeblendet wird, das den rückwärtigen Verkehr anzeigt und Totwinkel-Kollisionen vermeiden soll, verstärkt diese Stimmung nochmals.

Mehr Informationen: Hyundai Ioniq 5 größer als Größer als Zeichen Motor: Elektromotoren (239 kW/325 PS), max. Drehmoment: 605 Nm, Verbrauch: 19,1 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 5,1 Sek., Vmax: 185 km/h, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,64 m, Leergewicht: 2120 kg, zul. Gesamtgewicht: 2560 kg, Kofferraumvolumen: 527-1587 l, Anhängelast (gebremst): 1600 kg, Testverbrauch: 23,5 kWh. Grundpreis: 51.900 Euro, gefahrene Version: 68.690 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 18/23/26.

Die digitalen Spielmöglichkeiten sind nahezu endlos, allerdings auch mit der Einschränkung, dass der Weg zu mancher Funktion – etwa dem Einschalten der Sitzheizung – über das große Display reichlich verschlungen und umständlich ist. Manche Funktion ist auch gar nicht abrufbar: Beispielsweise einen Heckscheibenwischer gibt es nicht, was bei Regen störend sein kann.

Ansonsten gibt es aber ausgesprochen wenig, was im Ioniq 5 stört. Der aus zwei E-Motoren bestehende Antrieb mit 325 PS hat mit dem mehr als zwei Tonnen schweren Koreaner ausgesprochen leichtes Spiel, bringt den Ioniq 5 im Handumdrehen auf Landstraßentempo und darüber hinaus auf bis zu 185 km/h – das allerdings nicht sehr lange, denn dann reduziert sich die Reichweite schneller als dem Fahrer lieb sein kann.

Blühende Digitallandschaften: Das Cockpit des Ioniq 5 ist großzügig mit Displays überzogen. Foto: Hyundai

Mehr als dem Fahrer lieb ist, meldet sich auch der Spurhalteassistent zu Wort, der hartnäckig piept und ins Lenkrad greift, um den Elektro-Fünfer wieder in die Spur zu bringen. Was aber oftmals gar nicht nötig wäre und an Überaktionismus grenzt, weshalb man dem Assistenten gerne per Tastendruck auf dem Lenkrad eine Pause gönnt.

Beim Fahren hat der Pilot die Wahl, wie stark er rekuperieren möchte, also in welchem Maß er die Batterie durch bremsen oder rollen lassen mit Energie befüllen möchte – der Ioniq 5 beherrscht auch das Fahren im One-Pedal-Modus. Dann reicht es in den allermeisten Situationen schon, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und der Wagen bremst selbstständig so schnell ab, dass man ohne Bremspedal auskommt. Das kann, richtig eingesetzt, die Reichweite immer wieder ein wenig vergrößern.

An der Schnellladesäule nutzt der Hyundai 800-Volt-Technik und ist in einer guten Viertelstunde auf 80 Prozent vollgeladen. Foto: Hyundai

Einen Hauch von Porsche findet sich am Lenkrad unten links: Per Tastendruck kann man zwischen den Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen, die sich nachhaltig auf das Fahrverhalten auswirken. Schon im Eco-Modus kann der Ioniq 5 mit unwiderstehlicher Vehemenz Tempo aufnehmen und zumindest in der Stadt für offene Münder bei Fahrern selbst PS-stärkster Verbrennermodellen sorgen. Wer in den Sportmodus schaltet, der profitiert im vollen Umfang von satten 605 Newtonmeter Drehmoment, absolviert jede Beschleunigung wie aus dem Katapult abgefeuert. Haken an der Sache: Wer es übertreibt, rollt eben auch schnell wie ein Pfeil wieder an die nächste Ladesäule oder Wallbox.

Die maximale Reichweite hat der Ioniq 5 in der mittleren Motorisierung (229 PS, Heckantrieb) und mit 19-Zöllern: Dann schafft er theoretisch bis zu 507 Kilometer. Der große Motor, Allradantrieb und die größeren 20-Zöller knabbern an der Reichweite, die so bestenfalls 454 Kilometer beträgt. Kalte Temperaturen reduzieren diese nochmals, sodass an einigen späten Wintertagen keine 350 Kilometer mit einer Batterieladung möglich waren. Immerhin: An der Schnellladesäule vergehen im optimalen Fall keine 20 Minuten, um von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Da lohnt es sich kaum, den Fahrersitz in die Schlafposition zu bringen…