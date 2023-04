Das liegt zum einen daran, dass der Staria bislang noch keine 2500-mal in Deutschland zugelassen wurde, also recht selten auf den Straßen anzutreffen ist. Das liegt aber auch daran, dass das Modell aussieht, als wäre hier ein Raumschiff auf der Erde gelandet. Da ist zum einen die schiere Größe (5,25 Meter lang, zwei Meter breit und hoch), die auffällt, aber auch die Optik mit riesigen, glatten Flächen, aus denen an der Front schmale Scheinwerferschlitze leuchten.

Schiebetüren an der Seite und massiv wirkende Heckpartie. Foto: Hyundai

Entscheidender als expressive Optik ist natürlich, was im Innenraum abgeht. Vorne sitzen zwei Personen für eine gute Übersicht hoch, genießen in jede Richtung ein luftiges Raumgefühl. Und können Ablageflächen befüllen, die ein größeres Stauvolumen besitzen als der Kofferraum von Kleinwagen. In die zweite Reihe mit zwei Business-Class-Einzelsesseln kommt man bequem über – in diesem Fall elektrisch betriebene – Schiebetüren. Fraglos befinden sich hier die besten Plätze des Staria.

Nicht nur, weil das Raumangebot und die Sitzqualität auf diesen beiden Stühlen wirklich überragend sind. Sondern auch, weil diejenigen, die in die dritte Reihe auf eine zwar ebenfalls bequeme, aber doch irgendwie profan wirkende Dreier-Ledercouch gelangen wollen, zwischen den beiden Einzelplätzen hindurch müssen. Eine Funktion, um die Sitze vorzuklappen, gibt es nicht. Was auch fehlt: Eine Funktion, um die hintere Rücksitzbank einfach auszubauen und so das Kofferraumvolumen zu erhöhen. So lässt sich nur die schmale Fläche zwischen Klappe und Sitzbank sowie der Raum auf der umgeklappten Sitzbank beladen. Wer mehr will: Im Internet gibt es Anleitungen, um mit Torx und Co. die Dreierbank loszuwerden.

Mehr Informationen: Hyundai Staria 2.2 CRDi AWD größer als Größer als Zeichen Motor: 2,2-l-Diesel 130X kW/177 PS), max. Drehmoment: 430 Nm, Verbrauch: 8,9 l, CO2: 232 g/km (Werk), 0-100 km/h: 13,5 Sek., Vmax: 180 km/h, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb. Maße: Länge: 5,25 m, Leergewicht: 2443 kg, zul. Gesamtgewicht: 3030 kg, Kofferraumvolumen: 117-431 l, Anhängelast (gebremst): 1500 kg, Testverbrauch: 9,5 l. Grundpreis: 50150 Euro, gefahrene Version: 60590 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 20/23/27.

Wer Platz genommen hat, verfügt über jede Menge Raum, Ablagefächer und USB-Anschlüsse. Und weil der Weg für Gespräche von Reihe eins in Reihe drei sehr lang ist, gibt es sowohl eine Videokamera, die das Geschehen von den hinteren Bänken auf den zentralen Monitor einspielt, als auch die Funktion einer Gegensprechanlage, die die Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs erleichtert.

Auf der Straße gibt sich der 177-PS-Dieselmotor, der einzige verfügbare Antrieb beim Staria, zuverlässig und hemdsärmelig – Sprintwerte sind hier uninteressant, aber niemand muss Angst haben, beim spontanen Überholen auf der Landstraße zu schnell an seine Grenzen zu kommen. Die Acht-Stufen-Automatik benötig manchmal eine halbe Sekunde zu lang, um zu reagieren, ist ansonsten aber unauffällig. Das Fahrwerk ist tendenziell eher straff abgestimmt und poltert beim Überfahren von Gullydeckeln schon mal, für die Insassen hat das aber nur ausgesprochen selten wirklich spürbare negative Folgen.

Fahrerarbeitsplatz mit üblicher digitaler Technikwelt. Foto: Hyundai

Der Fahrer blickt auf einen heute üblichen, volldigitalen Arbeitsplatz; die Bedienung erfolgt über Lenkradtasten, per Touchscreen oder berührungssensitive Flächen unterhalb des zentralen Bildschirms. Letzteres ist, insbesondere während der Fahrt, nicht immer ganz optimal möglich – hier wären „echte“ Tasten vermutlich die schlichtere, aber bessere Lösung. Um das Großraumfahrzeug auf Parkplätzen stressfrei zu manövrieren, gibt es eine 360-Grad-Parkkamera, die man gerne in Anspruch nimmt.

Die siebensitzige Variante des Staria gibt es ausschließlich in der höchsten Ausstattungsvariante „Signature“, wer neun Sitze möchte, muss auf einige Premium-Gimmicks wie die Luxus-Sessel in der zweiten Reihe, die Surround-View-Kamera, Bose-Soundsystem oder elektrische Schiebetüren verzichten (oder Aufpreis zahlen). Die Preisliste beginnt bei 48100 Euro, was im Van-Segment schon fast als Schnäppchen zu bezeichnen ist. Als Siebensitzer mit „all inclusive“, Allradantrieb und Metalliclackierung standen 60590 Euro zu Buche – da müssen die Fahrer der Fahrzeuge, die den Staria ganz besonders intensiv anstarren, meist deutlich mehr bezahlen…