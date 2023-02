Kein Diesel, kein reiner Benziner – damit schließt Honda bereits einen relativ großen Zielgruppenkreis aus, setzt aber dafür auf einen sparsamen Antrieb. Kernstück ist ein 1,5 Liter großer Benziner mit 107 PS, der während der Fahrt die meiste Zeit als Stromgenerator für den 131 PS starken Elektromotor an der Vorderachse dient. Ein zweiter E-Motor fungiert als Generator. Ein Getriebe im herkömmlichen Sinne gibt es nicht mehr, dafür eine feste Übersetzung. Als direkter Antrieb arbeitet der Verbrenner nur dann, wenn eine hohe Lastanforderung vorliegt, etwa bei höheren Geschwindigkeiten. Klingt relativ kompliziert, funktioniert im Alltag aber reibungslos.

Die leichte Coupéform steht dem Honda HR-V ausgesprochen gut. Foto: Honda

Einzige Voraussetzung: Der Fahrer spielt mit seinem Fahrverhalten mit. Vor allem innerhalb der Stadtgrenzen fährt man relativ problemlos längere Abschnitte rein elektrisch, behutsames Gasgeben vorausgesetzt. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist der „Econ“-Fahrmodus vollkommen ausreichend, dann wird der Focus auf besonders benzinsparendes Vorankommen gelegt. Da die Abmessungen des HR-V – in der Länge misst das kompakte SUV 4,34 Meter – auch einigermaßen stadtkompatibel sind, ist der Alltag mit einem HR-V im urbanen Umfeld unkompliziert.

Ein altbekanntes Leiden des Hybridantriebs kann leider auch das fortschrittliche Motorenkombinat aus einem Benziner und zwei Elektromotoren nicht verhindern: Wer aufs Gaspedal tritt, der lässt den Motor unangenehm aufheulen. Der sogenannte „Gummibandeffekt“ tritt auch beim Honda HR-V auf.

Mehr Informationen: Honda HR-V größer als Größer als Zeichen Motor: Hybridsystem mit 1,5-l-Benziner (73 kW/107 PS) und Elektromotor (96 kW/131 PS), max. Drehmoment: 253 Nm, Verbrauch: 5,4 l, CO2: 122 g/km (Werk), 0-100 km/h: 10,6 Sek., Vmax: 170 km/h, e-CVT-Direktantrieb, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,34 m, Leergewicht: 1452 kg, zul. Gesamtgewicht: 1870 kg, Kofferraumvolumen: 319-1289 l, Anhängelast (gebremst): k.A., Testverbrauch: 4,9 l. Grundpreis: 32.600 Euro, gefahrene Version: 37.900 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 18/21/21.

Was zur umweltfreundlichen Konsequenz führt, dass der Fahrer das beherzte Gasgeben auf ein absolutes Minimum beschränken wird – was ja dann schon wieder eine gute Eigenschaft ist. In der einen oder anderen Situation ist es allerdings unerlässlich, dass man mit Nachdruck beschleunigen muss: Etwa beim Auffahren auf die Autobahn oder beim spontanen Überholen eines Traktors auf der Landstraße. Um den Benzinmotor möglichst kurz aufheulen zu lassen, empfiehlt sich das Aktivieren des „Sport“-Fahrmodus’: Dann nimmt das System all seine Kräfte zusammen und geht energischer zur Sache.

Im Cockpit haben die Japaner einen angenehmen Mittelweg aus digital und konventionell gefunden. Trotz der ungewöhnlichen Antriebsart verzichtet man auf jeglichen Firlefanz, einzig die versteckten Griffe für die hinteren Türen sind ein wenig außergewöhnlich. Es gibt weiterhin klassische Tasten und Regler, etwa für die Lautstärke oder die Klimaanlage, das Zentraldisplay bietet einen ganz klassischen, nicht animierten Tacho neben einer individualisierbaren Digitalanzeige.

Klassisches Cockpit ohne überflüssigen Tand. Foto: Honda

Auch auf den hinteren Sitzen kann man als Erwachsener bequem Platz nehmen, und selbst sperrige Dinge lassen sich hier unkompliziert verstauen: Die „magischen Sitze“ können einfach hochgeklappt werden.

Gepaart mit dem schnörkellosen Äußeren, das eine leichte Coupélinie erkennen lässt, ergibt sich das Bild eines zeitgemäßen SUV-Modells, das weder obszön groß noch verschwenderisch um Umgang mit fossilen Kraftstoffen ist. Der WLTP-Verbrauchswert von 5,4 Litern ist im Alltag dann erreichbar, wenn der Fahrer nicht gezwungen ist, das Motor-Gummiband zu spannen. Also dann, wenn man vorzugsweise viel im städtischen Bereich unterwegs ist. Passt.