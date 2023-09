Japanisches SUV mit besonderem Antrieb Neuer Honda CR-V erstmals auch mit Plug-in-Hybrid Von Jan Wrege | 30.09.2023, 05:15 Uhr Schicker Auftritt, interessante Technik: Honda interpretiert im CR-V den Hybrid-Antrieb auf ganz eigene Art. Foto: Honda up-down up-down

Honda legt einen Bestseller auch in Deutschland neu auf. In den USA und in China ist der Honda CR-V heiß begehrt, mit mehr als 730000 Verkäufen war er 2022 unter den meistverkauften Autos der Welt sogar auf Rang vier. In Deutschland führt das SUV mit dem ganz besonderen Hybrid-Antrieb dagegen ein Nischendasein.