Im Angebot gibt es nur eine Hybrid-Antriebsvariante: Ein 143 PS starker Vierzylinderbenziner fungiert grundsätzlich als Stromkraftwerk für die zwei Elektromotoren umfassende Antriebseinheit, die auf 184 PS kommt. Nur bei erhöhter Lastanforderung – also bei hohen Geschwindigkeiten oder besonderer Beschleunigung – treibt der Benziner direkt die Räder an.

Deutlich aufgewertetes Cockpit im Vergleich zu früher. Foto: Honda

Eine ähnliche Motorenkombination arbeitet im Kompakt-SUV HR-V – dort allerdings mit schwächeren Motoren, weswegen dem HR-V die Anstrengung bei Beschleunigung („Gummibandeffekt“) auch deutlich anzuhören ist. Der Civic hat mit derlei akustischer Unbill deutlich weniger zu kämpfen: Insgesamt kann man dem Antrieb ein deutlich geschmeidigeres und harmonischeres Vorankommen attestieren.

In der Stadt lassen sich zahlreiche Fahrten rein elektrisch absolvieren, sodass sich der Durchschnittsverbrauch innerhalb geschlossener Ortschaften bei rund drei Litern einpendelt. Der Civic kann allerdings auch anders: Wer den Sportmodus aktiviert, der staunt über die Agilität. Der Kompakte lässt sich dann noch exakter durch Kurven führen, strafft sein Fahrwerk und die Gasannahme merklich – und orchestriert das Ganze mit einem kehligen Sound, der künstlich erzeugt wird, aber gar nicht so künstlich klingt.

Mehr Informationen: Honda Civic e:HEV größer als Größer als Zeichen Motor: 2.0-l-Benziner (105 kW/143 PS) und E-Motor (135 kW/184 PS), max. Drehmoment: 186 Nm, Verbrauch: 4,7 l, CO2: 108 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,8 Sek., Vmax: 180 km/h, e-CVT Direktantrieb, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,55 m, Leergewicht: 1517 kg, zul. Gesamtgewicht: 1865 kg, Kofferraumvolumen: 410-1220 l, Anhängelast (gebremst): 750 kg, Testverbrauch: 5,2 l. Grundpreis: 32.900 Euro, gefahrene Version: 34.900 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 14/24/25.

Schalten muss man im Honda Civic nicht, ein Handschalter ist nicht im Angebot, und statt eines herkömmlichen Automatik-Wählhebels wird hier einfach auf die entsprechende Taste gedrückt: R für rückwärts, D für vorwärts – funktioniert einfach, weil’s einfach funktioniert.

Die Karosserie des 4,55 Meter langen Kompaktmodells fällt nach hinten ein wenig ab – sieht schick aus, geht aber zu Lasten der Kopffreiheit auf den hinteren Plätzen sowie der Kofferraumnutzbarkeit. Der von einem winzigen Stofffetzen verdeckte Gepäckraum fasst 410 Liter, was de facto gar nicht so wenig ist, allerdings ist der Kofferraum eher tief als hoch. Maximal sind es 1220 Liter, die man unterbringen kann, wenn die hinteren Sitze umgelegt wurden.

Die flache Coupélinie kostet etwas Platz im Heck, sieht aber schön aus. Foto: Honda

Der Innenraum zeigt sich in einem hochwertigen Zustand, hier haben die Japaner definitiv deutlich aufgeholt. Das durchgehende Gitterwabenband, in das die Lüftungsdüsen integriert sind, ist ein optischer Hingucker, das Zentralinstrument ist teilweise digital, der Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts ist in Sachen Darstellungsschärfe allerdings nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Zugutehalten kann man Honda aber, dass sie auch weiterhin Knöpfe, Tasten und Schalter verbauen, mit denen man die wichtigsten Funktionen ohne Umwege ansteuern kann.

32900 Euro kostet der Civic-Einstieg in der Variante Elegance; die Variante Sport bietet für 34200 Euro so ziemlich alles, was wirklich essenziell fürs automobile Leben ist.