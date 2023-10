Optisch adaptiert Renault beim kompakten Mégane erfreulich wenig vom SUV-Wahn, sondern belässt es bei einem Kompaktmodell, das zwar Crossover-Züge trägt, aber auf erfreulich kurzen 4,20 Meter Außenlänge eine sportlich-taillierte Form zeigt. Dadurch, dass Renault das Batteriepaket recht flach baut, gibt es zum einen reichlich Freiraum auf den Sitzplätzen, zum anderen ermöglicht der tiefe Schwerpunkt ein sportliches Vorankommen.

Mit dem elektrischen Mégane sind gute Reichweiten möglich. Foto: Renault Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Da der Motor im Mégane vorne sitzt, muss man auf ein vorderes Zusatzstaufach (Frunk) verzichten, die Kofferraumgröße im Heck (440 bis 1332 Liter) macht diesen Malus aber verschmerzbar. Dass die minimal dimensionierte Heckscheibe nicht zulasten der Übersichtlichkeit ins Gewicht fällt, umgeht Renault mit einem technischen Kniff: Statt eines konventionellen Rückspiegels gibt es eine elektronische Variante, die mithilfe von Kameras das rückwärtige Bild einblendet, zumindest als Option für die höheren Ausstattungen. Was grundsätzlich zwar funktioniert, aber doch gewöhnungsbedürftig ist – der Blick in den Rückspiegel, um entweder auf die hinteren Sitze zu schauen oder einen kleinen Selbstcheck vorzunehmen, geschieht regelmäßig, aber doch erfolglos.

Wenden wir den Blick lieber etwas tiefer auf die volldigitale Erlebniswelt im Cockpit: Der Fahrer schaut auf ein frei konfigurierbares Display hinter dem Lenkrad, rechts daneben in der Mitte des Fahrzeugs thront der hochkant stehende Großbildschirm. Dazu kommen einige Bedienelemente für die Klimaanlage sowie ein umfangreiches Instrumentarium auf und hinter dem Lenkrad, doch keine Sorge: Die Bedienung wirkt in sich weitgehend logisch und schlüssig, sodass man schon in relativ kurzer Zeit die wichtigsten Dinge „intus“ hat. Unbedingt empfehlenswert: Die auf Google-Technologie basierende Infotainmentvariante „Open R link“ – die es leider nur für die zweithöchste Ausstattungsvariante „Techno“ (850 Euro) sowie für die höchste Ausstattung „Iconic“ (inklusive) gibt.

Mehr Informationen: Renault Mégane E-Tech Electric größer als Größer als Zeichen Motor: Elektromotor (160 kW/218 PS), max. Drehmoment: 300 Nm, Verbrauch: 16,1 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,5 Sek., Vmax: 160 km/h, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,20 m, Leergewicht: 1636 kg, zul. Gesamtgewicht: 2158 kg, Kofferraumvolumen: 440-1332 l, Anhängelast (gebremst): 900 kg, Testverbrauch: 18,2 l. Grundpreis: 45400 Euro, gefahrene Version: 52210 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 15/18/19.

Der 218 PS starke E-Motor schiebt den Mégane mit Nachdruck an, zieht den Sprint auch jenseits der 7,4 Sekunden an, die der Franzose braucht, um auf 100 km/h zu kommen. Maximal 160 km/h sind, wie bei E-Autos üblich, drin – mehr braucht man nicht, und mehr wäre angesichts der dann extrem schnell schmelzenden Reichweite noch sinnbefreiter. Dennoch befriedigt der elektrische Mégane sowohl die dynamische Herangehensweise mit schnellen Rechts-Links-Kombinationen als auch auf der kerzengeraden Landstraße oder Autobahn die komfortbetonte Gangart.

War zum Start des Mégane die richtige Wahl der Ladetechnik noch unbefriedigend, haben die Franzosen mittlerweile nachgebessert. Die stärkere Batterie kann an der Wallbox mit maximal 22 kW Wechselstrom oder an der Schnellladestation mit bis zu 130 kW Gleichstrom geladen werden. Für die batterieschonende Variante lädt man idealerweise nachts an der heimischen Wallbox auf 80 Prozent, wer schnell frische Reichweite benötigt, kann die Batterie in Ausnahmefällen in etwas mehr als einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent aufpumpen. So oder so: Die 450 Kilometer Reichweite erreicht man allenfalls unter optimalen Umgebungsbedingungen innerhalb der Stadtgrenze; im Alltag reichten die 18,2 kWh Stromverbrauch je 100 Kilometer für rund 330 Kilometer unterschiedlichster Ansprüche. Wobei der Mégane – alleine schon durch die in der Basisversion sehr gute Ausstattung – stets auch höheren Ansprüchen genügt.