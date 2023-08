Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal zum HR-V ist der beim e:Ny1 geschlossene Kühlergrill sowie die darüber befindliche LED-Lichtleiste, die als „digitaler Herzschlag“ bezeichnet wird. Sie dient als Kommunikationsschnittstelle während des Ladens des Fahrzeugs und signalisiert die verschiedenen Ladezustände.

Angesichts von 4,39 Metern Fahrzeuglänge ist das Raumempfinden im Innenraum ausgesprochen großzügig zu nennen; die Vorteile, die die platzsparende Bauweise eines Elektroantriebs mit sich bringt, werden hier gut ausgenutzt; auch auf den hinteren Plätzen können Erwachsene die Beine entspannt ausstrecken. Die Materialauswahl und Verarbeitung stimmen, die Bedienung ist schnell erlernt. Der hochkant stehende, zentrale Touchscreen wirkt riesig, bleibt aber stets dreigeteilt und kann nicht beispielsweise für eine XXL-Navigationsanzeige genutzt werden. Diese wird stattdessen im oberen Bereich dargestellt, der mittlere Bereich dient zur Auswahl von Apps oder zur Anzeige von Fahrzeuginformationen, der untere Bereich ist der Klimasteuerung vorbehalten.

Auf der Landstraße überzeugt der niedrige Stromverbrauch. Foto: Honda

Auf der Straße weiß das zweite E-Modell Hondas nach dem kleinen „e“ zu gefallen: Der 204 PS starke E-Motor hat leichtes Spiel mit dem Kompakt-SUV, die Beschleunigung erfolgt kraftvoll und ohne jegliche Verzögerung – so, wie man das von E-Modellen kennt. Rekuperiert werden kann in drei Abstufungen, der Fahrer kann zudem zwischen drei Fahrmodi wählen. Selbst wer in „Econ“ fährt, hat mehr als genügend Kraftreserven etwa für spontane Überholvorgänge. Viel Wert wurde auf eine besonders effektive Schallisolierung gelegt, außergewöhnlich ruhig geht es daher im Innenraum zu. Lediglich der gestrenge Verkehrsschildassistent wacht über jedes noch so kleine Tempovergehen und piept, wenn man nur 1 km/h über dem aktuell erlaubten Limit fährt.

Auf den wenig befahrenen Landstraßen rund um die norwegische Hauptstadt Oslo mit ihren zahlreichen Tempolimits kamen so einige „Piepser“ zustande, allerdings auch ein sehr erfreulicher Stromverbrauch: Statt der WLTP-Messung von 18,2 kWh/100 km zeigte der Bordcomputer Etappenwerte von 13,2 bis 15,1 kWh an – die im deutschen Alltag sicherlich schwer zu erreichen sein werden.

Überzeugendes Cockpit mit XXL-Touchscreen. Foto: Honda

Geladen werden kann mit Leistungen zwischen fünf und 78 kW – hier wird der Fokus auf eine lange Lebensleistung der Batterie gelegt. Die Modelle der Konkurrenten können in aller Regel schneller laden, dafür verspricht man bei Honda, dass das schonende Aufladen des Energieträgers dazu beiträgt, dass die Batterie länger hält. Mit 78 kW dauert es rund eine Dreiviertelstunde, von zehn auf 80 Prozent aufzuladen.

Der neue Econ-Modus sorgt dafür, dass dank einer intelligenten Klimasteuerung rund acht bis zwölf zusätzliche Kilometer Reichweite ausgegeben werden können, und dank eines ausgeklügelten Systems soll an Bord des e:Ny1 die Beschleunigung zwar kraftvoll, aber dennoch so sanft und angenehm ausfallen, dass niemand an Bord „seekrank“ wird – das Risiko von in E-Autos häufiger anzutreffendem Unwohlsein wird hier minimiert.