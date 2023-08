Nun ist es so, dass schon die zivilen Seat-Modelle im VW-Konzern die Rolle der optisch sportlichen Brüder übernehmen. Wenn statt des Seat- aber das Cupra-Logo am Fahrzeug prangt, wird nochmal eine Schippe draufgelegt: kupferfarbene Elemente an den Felgen oder der Front, kupferfarbene Applikationen am Lenkrad oder der Mittelkonsole, besonders geformte Frontschürze. Der 190-PS-Benziner muss allerdings auf den Sportwagen-typischen Fahrmodus-Wählknopf am Lenkrad verzichten, den andere Cupra-Modelle besitzen; hier wird der Wechsel von Komfort auf Sport im Menü des zentralen Infotainmentsystems versteckt.

Optisch unterscheidet sich der Cupra Leon vom zivileren Seat-Modell nur in Details wie etwa den speziellen Felgen. Foto: Cupra

Apropos versteckt: Um zu bestimmten Funktionen zu gelangen, muss man manch verschlungenen Menüpfad einschlagen und oftmals den Finger auf den Bildschirm drücken, da auf herkömmliche Tasten und Schalter komplett verzichtet wird. Die Temperatur der Klimaanlage oder die Lautstärke der Musikanlage wird per Slider reguliert – naja. Immerhin: Die Klimaanlage hält dafür ein paar speziell vorkonfigurierte Programme bereit wie „Füße wärmen“, „Hände wärmen“ oder „Füße kühlen“.

Der Innenraum versprüht ansonsten digital-sportliches Ambiente, das „Virtual Cockpit“ genannte Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad hält zahllose Informationen bereit und kann vielfältig angepasst werden. Auch ganz klassische Kombiqualitäten erfüllt der Cupra Leon: 620 bis 1600 Liter passen in den Kofferraum, das Platzangebot auf den hinteren Sitzen ist dagegen eher durchschnittlich für ein Kompaktmodell. Angesichts 4,66 Metern Außenlänge würde man hier etwas mehr erwarten können.

Mehr Informationen: Cupra Leon Sportstourer 2.0 größer als Größer als Zeichen Motor: 2.0-l-Benziner (140 kW/190 PS), max. Drehmoment: 320 Nm, Verbrauch: 7,0 l, CO2: 159 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,5 Sek., Vmax: 230 km/h, 7-Gang-DSG, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,66 m, Leergewicht: 1516 kg, zul. Gesamtgewicht: 2050 kg, Kofferraumvolumen: 620-1600 l, Anhängelast (gebremst): 1600 kg, Testverbrauch: 6,9 l. Grundpreis: 39375 Euro, gefahrene Version: 52700 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 11/21/21.

Seine sportlichste Ausprägung auf der Straße erlebt der Cupra-Fahrer in diesem Fall auf einer kurvigen Landstraße, wenn er dank der direkten Lenkung präzise durch die Kehren wedeln kann. Zählt das eigentlich zu den Kernkompetenzen eines Kombimodells? Vermutlich eher nicht, und so wird wahrscheinlich auch die Mehrzahl der Fahrer eines solchen Modells die moderate Fortbewegungsart wählen, die dank des etwas gemächlich schaltenden DSG-Getriebes auch besser passt. Aus den Tiefen des Systems erscheinen sogar Spritsparhinweise (beispielsweise „Bitte Fuß vom Gas“, wenn man sich einem Tempolimit oder einer Kreuzung nähert) im Display; wer sie beherzigt, hat gute Chancen, unterhalb des WLTP-Durchschnittsverbrauchs (7,0 l/100 km) zu landen.

Die günstigste Art, einen sportlich gezeichneten Cupra Leon Kombi zu fahren, kostet mindestens 35425 Euro (150-PS-Benziner); der 2.0 TSI mit 190 PS startet bei 39375 Euro – und trotz der akzeptablen Serienausstattung waren im Testmodell noch zahlreiche aufpreispflichtige Dinge wie Beats-Soundsystem, Assistenzpakete, elektrische Heckklappe, Matrix-LED-Licht oder Panorama-Glasdach, die den Preis auf 52700 Euro schraubten.