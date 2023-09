Wobei wir erst einmal die Herkunft des rasanten, 4,32 Meter langen Kompakt-Crossovers klären müssen. Erdacht in Wolfsburg, angepasst und in spanische Form gebracht in Barcelona, dort, wo Seat und Cupra beheimatet sind. Allerdings am Ende dann nicht „Born in Barcelona“, sondern „Born in Sachsen“, wo er parallel zum ID.3 vom Volkswagen-Band im Werk Zwickau läuft.

Scharfe Designlinien und -kanten aus jeder Perspektive. Foto: Cupra

Wo der Wolfsburger E-Vertreter eher kühl und pragmatisch wirkt, im Innenraum nüchtern-technokratisch rüberkommt, versprüht der Cupra Born emotionale Funken. Insbesondere außen, wo Schweller, kupferfarbene Accessoires, straffgezogene Bleche, eine tiefergelegte Karosserie und stylishe LED-Leuchten Sportlichkeit zur Schau tragen. Der Innenraum wirkt ebenfalls gestrafft, wenngleich Bedien- und Anzeigeelemente aus dem VW-Baukasten stammen. Was leider auch bedeutet, dass etwa Lautstärke oder Temperatur über leidlich bedienerfreundliche Touchflächen und -leisten fummelig und ungenau eingestellt werden müssen. Darüber hinaus umklammert der Innenraum die Passagiere etwas fester als der des ID.3 – was vorne mit einem Plus an straffer Sportlichkeit einhergeht, auf der Rücksitzbank etwas weniger Platz bedeutet, und insgesamt mit ebenso nachhaltigen (Recycling) wie hübschen Materialien verbunden ist.

Und noch etwas unterscheidet den Cupra Born von seinem deutschen Bruder: Zwei Knöpfe auf dem Lenkrad. Der linke davon dient zum Anwählen der verschiedenen Fahrmodi, der rechte aktiviert – Porsche lässt grüßen – einen Cupra-eigenen Boost-Modus, mit dem man für einige Sekunden maximal dynamisch unterwegs sein kann. Keine Frage, die Fähigkeiten des Born, Zwischenspurts zu absolvieren, millimetergenau durch enge Landstraßenkurven zu zirkeln und die sportlichen Vorzüge des Heckantriebs zu spüren, sind beeindruckend. Trotz des Mehrgewichts des Batteriepakets.

Mehr Informationen: Cupra Born größer als Größer als Zeichen Motor: Elektromotor (170 kW/231 PS), max. Drehmoment: 310 Nm, Verbrauch: 15,7 kWh, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,0 Sek., Vmax: 160 km/h, 1-Gang-Getriebe, Heckantrieb. Maße: Länge: 4,32 m, Leergewicht: 1949 kg, zul. Gesamtgewicht: 2320 kg, Kofferraumvolumen: 385 l, Anhängelast (gebremst): k.A., Testverbrauch: 16,3 kWh/100 km. Grundpreis: 46.550 Euro, gefahrene Version: 54.550 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 16/18/20.

Doch viel wichtiger als die sieben Sekunden, die der Elektrosportler braucht, um aus dem Stand auf 100 Kilometer in der Stunde zu beschleunigen, sind die sieben Minuten, in denen man an der Schnellladesäule (maximal 170 kW) 100 Kilometer frische Reichweite geladen hat. Selbst wenn die Batterie nur noch zu fünf Prozent befüllt ist, vergeht nur knapp über eine halbe Stunde, ehe wieder der ideale Füllstand von 80 Prozent erreicht ist.

Wobei man einschränkend hinzufügen muss: Reichweitenangst heißt zwar auf Spanisch rango de ansiedad, doch mit der 77-kWh-Batterie ist man im Alltag jederzeit relajado, also entspannt: 15,7 kWh je 100 Kilometer lautet der WLTP-Theorieverbrauch; der Langzeitspeicher im Testwagen zeigte 16,3 kWh an, je nach Fahrprofil gab es auch Abschnitte (inklusive Landstraße, Autobahn und Stadtverkehr) mit einem Wert von unter 13 kWh – auf Strecke wären damit Reichweiten von über 550 Kilometern möglich. Das, plus das mittlerweile dichte Netz von (Schnell-)Ladesäulen, sorgt dafür, dass das Wort „Reichweitenangst“ nun wirklich aus dem Duden gestrichen werden könnte.

Fest zupackende Sportsitze und gediegenes Cockpit. Foto: Cupra

Der günstigste Cupra Born wechselt für weniger als 40.000 Euro den Besitzer – derzeit ist die Variante mit 204 PS und 48-kWh-Batterie das Basismodell, der 150-PS-Born ist im Moment nicht zu haben. Mit 231 PS und 77-kW-Batterie starten die Preise ab 46.550 Euro, mitsamt Extras wie 20-Zoll-Felgen, dem Augmented-Reality-Head-up-Display, diversen Technikpaketen oder der adaptiven Fahrwerksregelung ratterte die Registrierkasse bis 54.550 Euro. Sportlich…