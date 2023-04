Wie bei den „Großen“ der Franzosen steht auch beim C5X der Komfort im Vordergrund. Das „Advanced Comfort“ genannte Fahrwerk verdient seinen Namen schon mal, trägt die Passagiere wie auf Wolken dahin. Schlaglöcher? Gullydeckel? Wechselnder Fahrbahnbelag? Tangiert im C5X nicht. Die Sitze sind zudem mit einer an Matratzenaufsätze erinnernden Polsterung mit verdichtetem Strukturschaum bestückt – hier wird der deutsche Fahrer vollkommen gewünscht zur Couch-Kartoffel.

Rund 40 Kilometer schafft der Plug-in Hybrid rein elektrisch. Foto: Citroen

Zum Fahrkomfort trägt der große Radstand von 2,79 Metern bei: Auch auf den hinteren Plätzen können Erwachsene die Beine ausstrecken, und trotz der abfallenden Dachlinie sind es keinesfalls nur Sitzriesen, die hier Platz nehmen können.

Vier verschiedene Fahrmodi stehen zur Verfügung, die auch tatsächlich spürbare Veränderungen am Fahrverhalten bewirken. Der Komfort-Modus macht den C5X noch mehr zur rollenden Sänfte, allerdings inklusive dann extrem leichtgängiger und wenig präziser Lenkung. Der Sportmodus schärft die Sinne, lässt die Lenkung direkter agieren und setzt Gasbefehle mit mehr Nachdruck um. Der Hybridmodus ist in den meisten Alltagssituationen die beste Wahl, wählt aus Effizienzsicht den optimalen Betriebszustand. Ist die Batterie genug aufgeladen, kann im elektrischen Modus für rund 40 Kilometer der Benzinmotor schweigen. Grundsätzlich ist der C5X ein Fahrzeug, das sich im Stadtverkehr recht unkompliziert gibt, im E-Modus abgasfrei fahren kann, das im Alltag jederzeit Kraftreserven abrufen kann und auf der Langstrecke auch ohne Dieselmotor sparsam bewegt werden kann.

Mehr Informationen: Citroen C5X Hybrid 225 größer als Größer als Zeichen Motor: 1,6-l-Benziner (132 kW/180 PS) und Elektromotor (81 kW/110 PS), max. Drehmoment: 360 Nm, Verbrauch: 1,3 l, CO2: 28 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,9 Sek., Vmax: 233 km/h, 8-Gang-Automatik, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,81 m, Leergewicht: 1797 kg, zul. Gesamtgewicht: 2185 kg, Kofferraumvolumen: 485-1640 l, Anhängelast (gebremst): 1350 kg, Testverbrauch: 6,0 l. Grundpreis: 49300 Euro, gefahrene Version: 53980 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 15/21/25.

Ein Highlight in der Innenausstattung, wenn das „Hype Adamantium“-Paket gebucht wurde, ist die Sitzanlage. Ausstaffiert mit schwarzem Leder, elektrisch verstellbar, heiz- und belüftbar, bietet sie darüber hinaus diverse Massageprogramme, die auf wohlklingende Namen wie Schmetterling, Schlange oder Katzenpfoten hören und den Rücken von Fahrer und Beifahrer entspannen oder anregen können. Weitere Pluspunkte sammelt das Cockpit, das in hochwertiger Anmutung zusammengestellt worden ist und viele Fingerschmeichler bietet.

Ein Augenschmeichler ist das zentrale Fahrerdisplay, das angenehm reduziert auf klassische Rundinstrumente verzichtet, stattdessen das Tempo in Ziffern anzeigt, dazu wahlweise die aktuelle Drehzahl des Benzinmotors oder eine Darstellung der aktuellen Energieströme präsentiert.

Aufgeräumt und qualitativ hochwertig: Citroen-Cockpit mit vielen Fingerschmeichlern. Foto: Citroen

Die elektrisch und weit öffnende Heckklappe gibt den Blick frei auf einen überraschend geräumigen Kofferraum, der 545 bis 1640 Liter schluckt. Hier zeigt sich, dass der C5X nicht nur stilistische Elemente von Limousine, SUV und Coupé in sich vereint, sondern auch Kombiqualitäten aufweist.

Der eigenwillige Mittelklässler hebt sich deutlich ab von der Konkurrenz, ist so eigenständig, dass er nicht so recht in eine Kategorie passt, doch anders als bei früheren Modellen, die zwischen den Stühlen saßen, ist er ein absolut stimmiges Gesamtprodukt, das schon ab 36850 Euro zu haben ist, dann als 131-PS-Benziner. Der Plug-in Hybrid kostet mindestens 49300 Euro, die höchste Ausstattung „Shine Pack“ lässt nur noch wenige ankreuzbare Optionen auf der Aufpreisliste offen, sodass unterm Strich ein hochwertiger, eigenständiger und komfortabler Citroen bei 53980 Euro aufschlägt. Wer den Blick auf die teutonisch-technokratischen Konkurrenten wirft, wird entdecken: Dort wäre noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht…