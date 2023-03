Das betrifft vor allem die Formensprache, die – ausgewalzt auf annähernd fünf Meter Fahrzeuglänge – etwas obszönes hat. Da ist der gigantische Kühlergrill (den man rein funktionell gar nicht bräuchte, da kein Verbrennungsmotor gekühlt werden muss), der furchterregend und aggressiv wirkt. Dann wäre da noch das Gewicht von knapp 2,6 Tonnen. Im Leerzustand. Was dieses Monstrum im Falle eines Unfalls für andere am Unfall beteiligte Personen und Fahrzeuge bedeutet, man mag es sich kaum ausmalen.

Beeindruckende Technikwelt im Innenraum des BMW iX. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die andere Seite: Früher wäre in einem Fahrzeug dieser Dimension vermutlich ein V8-Benziner mit 450 PS und Abgaswerten einer Mondrakete verbaut worden. Der BMW iX50 stößt dagegen kein Gramm CO2 aus: Unter der gigantischen Blechhaut sorgen zwei Elektromotoren für Vortrieb. Zusammen kommen sie auf 523 PS. Das Besondere: Das magnetische Feld der Syncronmotoren wird elektrisch erzeugt. Dadurch kommen sie ohne Permanentmagneten aus und ohne seltene Erden, was die Umweltbilanz verbessern soll.

Wer aufs Gaspedal tritt, wird sprichwörtlich in den Sitz gedrückt – der höchst beeindruckende Vorgang wird akustisch von einem hollywoodreifen Sound begleitet. Was nicht verwundert: Komponist Hans Zimmer, der Soundtracks für mehr als 150 Spielfilme komponiert hat und Oscars für seine musikalischen Beiträge zum „König der Löwen“ und „Dune“ gewann, hat das klangliche Gewand im iX kreiert.

Mehr Informationen: BMW iX xDrive50 größer als Größer als Zeichen Motor: Zwei Elektromotoren (385 kW/523 PS), max. Drehmoment: 765 Nm, Verbrauch: 21,2−19,5 kWh/100 km, CO2: 0 g/km (Werk), 0-100 km/h: 4,6 Sek., Vmax: 200 km/h, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,95 m, Leergewicht: 2585 kg, zul. Gesamtgewicht: 3145 kg, Kofferraumvolumen: 500−1750 l, Anhängelast (gebremst): 2500 kg, Testverbrauch: 24,5 kWh/100 km. Grundpreis: 107.900 Euro, gefahrene Version: 127.760 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 20/27/29.

Die Batterie fasst 111 kWh, was in der Theorie für Reichweiten von bis zu 633 Kilometern reichen soll. In der Praxis freilich, die selten durchgehend bergab führt und auch mal Beschleunigung beinhaltet, sind es maximal 450 Kilometer, die man mit einer Batterieladung schafft – die Restreichweitenanzeige verspricht freilich auch nicht Größeres und bietet somit ein realistisches Bild, wann der nächste Ladestopp einzulegen ist. Vor Langstrecken muss allerdings niemand Angst haben, an Ladesäulen kann der BMW bis zu 195 kW schnell nachladen.

Überhaupt ist der BMW iX auf der langen Fahrt wesentlich besser aufgehoben als in der Stadt, wo er mit seinen Dimensionen definitiv fehl am Platze ist. Auf der Autobahn dagegen kann er mit beeindruckender Gelassenheit positiv auf den Fahrer einwirken; er beherrscht autonomes Fahren, hält dabei Tempo, Abstand und Fahrspur. Wie üblich fordert das System allerdings nach wenigen Sekunden vom Fahrer, die Kontrolle zu übernehmen und die Hände wieder ans Steuer zu legen. Im Sportmodus lässt sich das SUV sogar – ganz BMW – dynamisch um die Kurven zirkeln, ganz gleich, ob das sinnvoll ist oder nicht.

Auch die Heckpartie wirkt alles andere als filigran. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der BMW iX ist ausschließlich als Elektromobil geplant worden, sodass man im Innenraum verbrennertypische Platzfresser wie einen großen Mitteltunnel einsparen kann. Was wiederum den Insassen zugutekommt, die sich über fürstliche Platzverhältnisse freuen dürfen. Exzellenter Sound aus dem Audiosystem oder Massagefunktion für die vorderen Sitze sind weitere Annehmlichkeiten eines Innenraums, dessen digitale Systemwelten zunächst überfordernd wirken können. Der gigantische Zentralbildschirm beinhaltet zahllose Funktionen, weil viele herkömmliche Knöpfe und Tasten eingespart wurden. Man kann auf dem Touchscreen tippen und wischen, diktieren per Spracheingabe, den Dreh-/Drückregler bedienen oder auch mit Gesten bestimmte Funktionen aufrufen. Ganz schön viele Möglichkeiten, manche Dinge kann man auch mit einem augenrollenden Schmunzler abtun. Etwa die Funktion, die ein Selfiebild im Innenraum anfertigen und abspeichern kann. Sinnvoller ist da schon die „Augmented Reality“: Navigationsanweisungen können durch ein aktuelles Kamerabild ergänzt werden, in das Fahrtanweisungen wie Richtungspfeile projiziert werden.

Navigation mit „Augmented Reality“-Einblendung im Videobild. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wenig überraschend, dass es dieses High-Tech-Großkaliber nicht zum Schnäppchenpreis gibt: Der kleiner motorisierte iX xDrive40 startet bei 77.300 Euro, der getestete iX xDrive50 gar bei 107.900 Euro. Mitsamt einiger Extras ratterte der Konfigurator, bis er schließlich bei 127.760 Euro stehenblieb. Da werden sich nur die wenigsten tiefergehender mit dem inneren Konflikt befassen müssen...