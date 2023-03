Damit der Dauerbrenner kein Dauerverbrenner ist, ist unter der Haube des 320e zusätzlich zum Zwei-Liter-Vierzylinderbenziner mit 163 PS ein Elektromotor mit maximal 113 PS an Bord, dessen zugehörige Batterie an Steckdose, Ladesäule und Wallbox geladen werden kann, allerdings nur mit maximal 3,7 kW. Was in Sachen Ladeleistung eher Schneckentempo ist. Gemeinsam kommen die Aggregate, die beide die Hinterachse antreiben, auf eine Systemleistung von 204 PS.

Beeindruckende digitale Leinwandwelt im Cockpit. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie bei Plug-ins üblich, beherrschen sie sowohl die sparsame als auch die sportliche Vorgehensweise. Da der 320e das Einstiegsmodell bei den Dreiern mit Stecker ist, könnte man denken, dass der sportliche Faktor hier nicht sonderlich ausgeprägt ausfällt – doch weit gefehlt. Schon beim Einstieg in den Fond fällt man recht tief in die straffen Sportsitze, die Teil des „M- Sportpakets“ sind. Auch das ausnehmend gelungene Lederlenkrad mit seinem dicken Lenkradkranz, das perfekt in der Hand liegt, ist Teil des M-Pakets.

Dazu kamen im Testmodell noch weitere Sport-Gimmicks wie das adaptive M-Fahrwerk, die Sportbremse oder die variable Sportlenkung. Derart ausgestattet, ist auch die für BMW-Verhältnisse nur bedingt sportliche Motorisierung vollkommen ausreichend, um dem Fahrer ein sportliches Fahrvergnügen zu bescheren. Wie auf Schienen zieht der Kombi seine Spur auch durch flott genommene, enge Kurven, durch den zusätzlichen E-Motor hat man stets noch Kraftreserven an Bord. Die Steptronic, die filigran und nicht wahrnehmbar durch die acht Gänge wieselt, trägt ihren Teil zum angenehmen Fahrgefühl bei. Wer den Fahrmodus auf Sport stellt, sorgt nicht nur dafür, dass die digitale Leinwand im Innenraum von der Farbe rot dominiert wird, sondern auch eine spürbare Verschärfung der Gasannahme wahrgenommen werden kann.

Mehr Informationen: BMW 320e Touring größer als Größer als Zeichen Motor: 2,0-l-Benziner und E-Motor (150 kW/204 PS), max. Drehmoment: 350 Nm, Verbrauch: 1,9 l, CO2: 43 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,9 Sek., Vmax: 220 km/h, 8-Gang-Steptronic, Heckantrieb. Maße: Länge: 4,71 m, Leergewicht: 1900 kg, zul. Gesamtgewicht: 2350 kg, Kofferraumvolumen: 410-1420 l, Anhängelast (gebremst): 1500 kg, Testverbrauch: 5,5 l. Grundpreis: 53.600 Euro, gefahrene Version: 73.070 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 16/26/27.

Die diametral entgegengesetzte, sparsame Richtung wird vom lautlosen Elektromotor bestimmt. Ist die Batterie vollgeladen – was rund dreieinhalb Stunden dauert –, schafft der 320e 40 bis 45 Kilometer rein elektrisch, im reinen Stadtbetrieb ein wenig mehr. An bestimmten Punkten („eDrive Zone“) erkennt das Fahrzeug selbstständig, dass ab jetzt elektrisches Fahren besonders sinnvoll ist und wechselt in den entsprechenden Modus, sofern noch Energie in der Batterie vorhanden ist.

Überhaupt ist die High-Tech-Ausrüstung des 320e, ein paar entsprechende Kreuze auf der Aufpreisliste vorausgesetzt, beeindruckend. Großflächige, hochauflösende und animierte Displays mit endlosen Möglichkeiten der Information und Individualisierung, ein zusätzliches, großes Head-up Display für wichtige Anzeigen im Blickfeld des Fahrers, autonome Fahrfähigkeiten, Informationen zu nahenden roten Ampeln oder Verkehrsschildern, eine perfekte Inszenierung der Fahrzeugumgebung und somit eine wirkliche Hilfe beim Ein- und Ausparken – all das ist nur ein kleiner Ausriss aus der Liste der Fähigkeiten.

Auch der kleinste Plug-in-Hybrid der Dreier-Baureihe sorgt für Fahrspaß auf der Straße. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Dreier-Kombi ist traditionell kein Lastenesel, sondern eher ein schickes, sportliches Modell mit etwas größerem Kofferraum, doch auch nach einem größeren Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus zeigte der 320e seine Qualität, nachdem die Rücksitzbank umgelegt sowie das Kofferraumverdeck mit zwei Handgriffen einfach entfernt war. Auch wenn 1420 Liter maximales Ladevolumen für einen Kombi ein wenig herausragender Wert ist, ist das Heckabteil gut nutzbar.

Vom reinen Volumen eher kleiner, aber dennoch gut nutzbarer Kofferraum. Foto: BMW Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein herausragender Wert wären die 1,9 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Litern, die im WLTP-Messverfahren ermittelt wurden, im Alltag. Wie bei allen PHEV-Modellen ist ein solcher Wert allerdings realitätsfern, im Alltag schwankte der Wert zwischen 4,5 und 7,5 Litern – je nach Autobahnanteil und Batterieladezustand. Die Preisliste für den 320e Touring startet bei 53.600 Euro (günstigster Dreier Kombi: der 318i mit 156-PS-Benziner für 45.000 Euro), mitsamt vieler Extras kamen am Ende 73.070 Euro zusammen. Viel Geld, keine Frage, aber weniger als bei vielen SUV-Konkurrenten dieser Fahrzeuggröße.