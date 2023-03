Wer sich trotz der gestrichenen Prämie grundsätzlich vorstellen kann, einen Plug-in-Hybriden zuzulegen und dabei nicht ein SUV-Modell wählen zu müssen, bekommt eine überschaubare Auswahl serviert; der Kia Ceed Sportswagon ist eines der günstigsten Modelle dieser Antriebsart. Dass der Hersteller dabei einen 105 PS starken Vierzylinder-Benziner mit einem 60 PS starken Elektromotor kombiniert, ist sympathisch: Mehr Leistung als die 141 PS Systemleistung aus den beiden Aggregaten braucht man im Alltag nicht.

Feiner Innenraum mit guter Bedienungsmischung aus Touchscreen und konventionellen Tasten. Foto: Kia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Ansatz des Kia-Hybridsystems ist dabei etwas anders als der anderer Hersteller: Während die meisten Plug-ins mit aufgeladener Batterie (dauert an Wallbox oder Ladesäule gut zweieinhalb Stunden) direkt elektrisch losstromern, braucht der Kia etwas Anlaufzeit, um den Verbrenner in den Ruhestand zu schicken und rein elektrisch unterwegs zu sein. Das Antriebssystem sucht die aus seiner Sicht beste Effizienz – und das kann oft bedeuten, dass beide Motoren gleichzeitig agieren. Es erzieht Fahrerin und Fahrer zudem zu einem geschmeidig-zurückhaltenden Vorgehen: Nur wer das Gaspedal zärtlich mit dem Fuß streichelt, kann die Vorzüge des Doppelherz-Antriebs für sich verbuchen und rein elektrisch fahren.

Wer den Fahrmodus auf „Sport“ stellt, kann dank eines straffen Fahrwerks und einer direkteren Gasannahme zügig-dynamisch durch Kurven eilen, sorgt allerdings dafür, dass ausschließlich der etwas heisere Klang des 1,6-Liter-Benziners zu vernehmen ist und nicht das Surren des Elektromotors. In Zahlen bedeutet das dann, dass der Benzinverbrauch in Richtung Zweistelligkeit tendiert – und somit rein gar nichts mit dem akademisch ermittelten Theoriewert von 1,4 Litern je 100 Kilometer zu tun hat.

Mehr Informationen: Kia Ceed Sportswagon PHEV größer als Größer als Zeichen Motor: 1,6-l-Benziner und Elektromotor (104 kW/141 PS), max. Drehmoment: 265 Nm, Verbrauch: 1,4 l, CO2: 33 g/km (Werk), 0-100 km/h: 10,8 Sek., Vmax: 200 km/h, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,61 m, Leergewicht: 1533 kg, zul. Gesamtgewicht: 2030 kg, Kofferraumvolumen: 437-1506 l, Anhängelast (gebremst): 1300 kg, Testverbrauch: 4,8 l. Grundpreis: 35.690 Euro, gefahrene Version: 42.110 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/20/21.

Nur wer sich sehr diszipliniert, zwei rohe Eier unter dem Gaspedal platziert, die geschlossene Ortschaft so gut wie nicht verlässt und regelmäßig das Ladekabel zum Aufladen der Batterie nutzt, wird auf Verbräuche kommen, die eine drei vor dem Komma stehen haben.

Das klingt jetzt danach, dass man beim Fahren eines Kia Ceed Kombis mit Plug-in-Hybridantrieb sehr verkopft zu Werke gehen muss – nichts wäre weiter weg von der Realität als das. Der 4,61 Meter lange Kombi ist im Alltag ein pflegeleichter Begleiter, der dank Abmessungen, Parkpiepser und Rückfahrkamera unkompliziert in Parkhäusern zu bewegen (und abzustellen) ist und auch darüber hinaus wenig Kopfzerbrechen bereitet. Das sechsstufige Doppelkupplungsgetriebe lässt jeden Handschalter vergessen, und die Bedienung über den zentralen Touchscreen, mittels zweier Handvoll Tasten auf dem Lenkrad oder per separater Klimaanlagen-Steuerung geschieht weitgehend intuitiv. Die Qualität im Cockpit ist hochwertig, aber bodenständig. Der Kofferraum fasst 437 bis 1506 Liter, was im Vergleich zu den klassischen Verbrenner-Modellen sowohl bei aufrecht stehenden als auch umgeklappten Rücksitzen 188 Liter weniger bedeutet. Auf den Sitzplätzen hat man dagegen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich des Platzangebotes – das geht vorn wie hinten in Ordnung.

Der Kofferraum des Plug-ins schluckt knapp 200 Liter weniger als der der Verbrennermodelle. Foto: Kia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Einstiegsvariante mit Plug-in-Antrieb kostet 35.690 Euro und ist bereits umfangreich ausgestattet, wer zur höchsten Ausstattungslinie Platinum greift, hat unter anderem eine elektrische Heckklappe, ein volldigitales Cockpit, Lederausstattung, Navigation und zahlreiche Assistenzpakete an Bord, sodass zu den 41.290 Euro für diese Vollausstattung nur noch 820 Euro für Metalliclackierung hinzukamen.