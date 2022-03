Polizei FOTO: Jens Büttner Corona-Demonstration Demonstrationen in Wismar: Polizei erwartet Verkehrsprobleme Von dpa | 11.03.2022, 13:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen erwartet die Polizei am Montagabend in Wismar Verkehrsprobleme in der Altstadt. Besonders rund um den Altstadtkern sowie im Bereich des Marktplatzes seien Einschränkungen des Straßenverkehrs zu erwarten, teilte die Polizeiinspektion in Wismar am Freitag mit. Alle für den Montag angemeldeten Demonstrationen werden den Angaben nach von der Polizei begleitet. Zudem wurde an die Einhaltung der Corona-Regeln erinnert.