Freundlich empfängt uns der Bonsai-Roadster zum Test – mit athletischer Frontpartie, die vor allem aufgrund des stylischen Frontstoßfängers einen sowohl aggressiven als auch sportlichen Eindruck vermittelt, zu dem auch das Wabengitter im Lufteinlass beiträgt. Wer in den kleinen Japaner einsteigt, der sitzt nicht nur tief, sondern erlebt gleichzeitig das Hochgefühl eines schnörkellosen Roadsters: Das aufgeräumte Cockpit mit wenig Schaltern, Knöpfen und Bedienelementen wirkt geradezu befreiend und verdeutlicht, dass beim MX-5 der reine Fahrspaß im Vordergrund steht.

Und in der Tat sucht der Fahrer vergeblich nach überflüssigen Details – am klar strukturierten Armaturenbrett und der aufgeräumten Mittelkonsole finden vor allem Puristen Gefallen. Die Lederausstattung des gefahrenen Sondermodells „Kenko“, dazu chromfarbene Ringe an den Reglern der Klimaanlage und ebenso verchromte Applikationen an den Haltegriffen der Türen vermitteln einen durchaus hochwertigen Qualitätseindruck des Interieurs.

Trotz seiner geringen Maße – der Zweisitzer misst 4,02 Meter in der Länge und 1,72 Meter in der Breite – finden Fahrer und Beifahrer ausreichend Platz für eine Spritztour am Sonntag, aber auch für einen kurzen Spontantrip übers Wochenende. Ein Familienauto – das will der MX-5 nun wirklich nicht sein. Kann er auch nicht bei 150 Liter Kofferraum-Volumen.

Doch wer braucht schon Koffer, wenn es eben um den Fahrspaß gehen soll? Den erleben die beiden Passagiere vor allem dann, wenn es über Land geht und das direkte und äußerst straffe Fahrwerk seine Vorteile ausspielen kann. Wie ein Brett liegt der Roadster dann auf der Straße, gerade so gefedert, dass der Untergrund wohltuend spürbar ist.

Typisch für den MX-5 ist auch sein ihm eigener Sound: Freilich nicht zu vergleichen mit dem ganz großen Bruder, dem Porsche Boxster, freut sich der kleine Japaner über jeden Tritt aufs Gaspedal und antwortet fast jauchzend mit einem kernigen Motorsound im hochtourigen Drehzahl-Bereich.