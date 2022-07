Moderne Autos speichern eine Menge Daten. FOTO: imago-images/Westend61 (Symbolbild) up-down up-down Kritik vom ADAC Kaum Schutz für Fahrer: Diese sensiblen Daten sammeln moderne Autos Von Laurenz Blume | 06.07.2022, 17:22 Uhr

Moderne Autos sammeln an vielen Stellen Daten. Der Fahrer selbst hat darüber so gut wie keine Kontrolle. Was Autos erheben und warum das gefährlich ist.