Ein Wohnmobil wird beladen Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn up-down up-down Sicher in den Urlaub Das Wohnmobil für die Reise nicht überladen Von dpa | 25.05.2023, 15:40 Uhr

Wer mit dem Wohnmobil auf große Fahrt will, muss an so manches vorher denken und am Fahrzeug durchchecken - und meist soll vieles mit. Dabei darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.