Was sofort auffällt: Der Sportage macht eine gute Figur, vor allem im Vergleich zu seinen Vorgängern. Diese waren zwar gefällig, aber auch ein wenig beliebig. Die fünfte Generation des SUV gibt sich als eigener Charakter und versteht es zugleich, mit vielen feinen Details zu gefallen.

Auch die Heckpartie des Kia Sportage ist markant gestaltet. Foto: Kia

Vorne wie hinten ist das Platzangebot im viereinhalb Meter langen SUV großzügig. Der Größe des Kofferraums hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe liegt sogar auf Spitzenniveau: 562 bis 1751 Liter passen hier hinein, bei Bedarf gibt’s noch zusätzlichen Stauraum im Zwischenboden unter dem Kofferraumboden.

Wer auf dem Fahrersitz Platz nimmt, der blickt auf heute übliche digitale Bildschirmlandschaften, sowohl hinter dem Lenkrad als auch zentral auf der Mittelkonsole. Mit viel schwarzem Klavierlack umgeben, wirkt das Interieur hochwertig, auch die Verarbeitung und Materialien müssen sich nicht hinter hochpreisigen Konkurrenten verstecken. Einzig die doppelt belegte Bedienleiste unter dem zentralen Touchscreen, die entweder die Klimaanlage oder Grundsätzliches wie die Lautstärke regelt, kann hier und dort Verwirrung stiften.

Mehr Informationen: Kia Sportage 1.6 T-GDI 48V AWD größer als Größer als Zeichen Motor: 1,6-l-Benziner (132 kW/180 PS), max. Drehmoment: 265 Nm, Verbrauch: 7,1 l, CO2: 162 g/km (Werk), 0-100 km/h: 9,0 Sek., Vmax: 201 km/h, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,52 m, Leergewicht: 1648 kg, zul. Gesamtgewicht: 2210 kg, Kofferraumvolumen: 562−1751 l, Anhängelast (gebremst): 1650 kg, Testverbrauch: 7,5 l. Grundpreis: 39150 Euro, gefahrene Version: 49680 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/21/23.

Unter der Haube sitzt ein 1,6 Liter großer Turbobenziner mit 180 PS, der von einem kleinen E-Motor unterstützt wird, der über das 48-Volt-Bordsystem mit Strom aus einer Batterie versorgt wird. Das sorgt zum einen für einen Extraschub beim Beschleunigen, zum anderen aber auch dafür, dass der Motor beispielsweise beim Heranrollen an eine rote Ampel früher zum Spritsparen ausgestellt wird. Auch das Segeln, also das Abkoppeln des Motors, wenn man währed der Fahrt den Fuß vom Gaspedal nimmt, beherrscht das System. Klingt kompliziert? Ist es nicht, das Zusammenspiel mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe ist sogar ziemlich geschmeidig und unkompliziert. Wer sich als Spritsparer verdingen will, sollte allerdings zur Variante ohne Allradantrieb, zum Diesel oder zum Plug-in-Hybriden greifen, auch wenn der Alltagsverbrauch mit 7,5 Litern nur geringfügig höher als der WLTP-Verbrauch ausfiel.

Auf der Straße weiß der Sportage durch einen verbindlichen Auftritt zu gefallen, das Fahrwerk vermittelt zum einen willkommenen Komfort, verwehrt sich aber auch nicht einer etwas dynamischeren Herangehensweise. Bei den Sicherheitssystemen gefällt vor allem die Videounterstützung beim Abbiegen, bei der ein Videobild von der Situation schräg hinter dem Fahrzeug ins Cockpit eingeblendet wird. Der Spurhalteassistent dagegen ist auch in diesem Modell übergriffig und nervt durch permanente Eingriffe ins Lenkrad.

Hochwertiges Cockpit mit digitalen Spielwiesen. Foto: Kia

Das ist aber auch das einzige wirklich Negative im Sportage, der in punkto Design, Qualität, Technik zur europäischen Konkurrenz längst aufgeholt hat – und den einen oder anderen auch lässig überholt hat. Was auch für die Preise gilt: Der günstige Sportage (150-PS–Benziner) ist zwar mit 34250 Euro noch zivil eingepreist, für den 1.6 T-GDI mit Allradantrieb (ab 39150 Euro) ziehen die Preise schon an, und in der Ausführung GT-line mit u. a. 19-Zöllern und 3-Zonen-Klimaautomatik werden schon 46650 Euro aufgerufen. Mitsamt einiger Extras wie dem passend titulierten Assistenzsystemen-Paket „Drive Wise“ (etwa: fahr klug, fahr weise) verfehlte der Endpreis nur knapp die 50000-Euro-Hürde.