Dafür schlagen 100 Kilometer im besonders leichten Elektrofahrzeug nur mit zwei Euro zu Buche. Hilfestellungen von einer Lade-App bis hin zum Leihwagen für die weite Urlaubsreise sollen i3-Fahrern künftig den Alltag versüßen, denn nach maximal 160 km ist Aufladen angesagt. Schöner Trost: Die von BMW proklamierte „völlig neue Freude am Fahren“ hat das Karbonfaser-Mobil bei ersten Testfahrten eindrucksvoll bestätigt.

2007 begann die Entwicklung am i3. Seitdem stellte sich die Frage: Kann ein Elektroauto halten, was das weißblaue Premium-Logo auf der Haube verspricht? Am Ende einer gut halbstündigen Fahrt durch Pylonen-Slaloms und Elchtest-Gassen heißt die Antwort eindeutig: ja. Der 170 PS starke Stromer hat seinen konventionellen Brüdern sogar einiges voraus.

Beispiel Beschleunigung: Vom ersten Pedaldruck an liefern Elektro-Motoren ihre volle Schubkraft, auf Fachdeutsch „Drehmoment“. Newtonmeter heißt die Einheit, der i3-Wert von 250 liegt auf Augenhöhe mit bärenstarken Dieselmotoren. Und so zischt der BMW i3 sogar noch flotter drauflos, als es seine ohnehin stolze Leistung erwarten lässt. Aus dem Stand beschleunigt der innovative Baby-BMW in nur 7,2 Sekunden auf 100 km/h. Subjektiv wirkt er außerdem noch quirliger, weil er dabei fast lautlos auf und davon spurtet.

Die völlig neuartige Fahrtgastzelle besteht aus dem ultrasteifen und extrem leichten Kohlefaser-Verbundstoff CFK und senkt das Leergewicht auf 1200 kg. Das hebt gleichfalls die Fahrdynamik und die Reichweite. Dass solche Vorteile einigermaßen bezahlbar sind, liegt daran, dass sich die CFK-Preise in den letzten fünf Jahren mehr als halbiert haben.

Trotz allem ist der BMW i3 relativ kostspielig: Für den exakt gleich starken BMW 118i sind rund 10000 Euro weniger fällig, und mit ihm reicht eine Tankfüllung für gut 900 km – ein Vielfaches der maximalen i3-Reichweite. Allerdings kosten mit dem Benziner 100 km rund 9,40 Euro, mit einem per günstigen Nachtstrom aufgeladenen i3 nur runde zwei Euro.