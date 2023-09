Die neue Plug-in-Einstiegsversion kombiniert einen 150 PS starken Vierzylinderbenziner mit einem 110-PS-Elektromotor, was eine Systemleistung von 180 PS ergibt. Und die ist, sowohl für das konventionell gezeichnete Mittelklasse-SUV C5 Aircross als auch für den extrovertiert auftretenden Beau C5X, vollkommen ausreichend.

Das SUV C5 Aircross, das bereits seit geraumer Zeit zu haben ist, gefällt mit einem guten Platzverhältnis und einem ebenso guten Reise- und Fahrkomfort; dass der Franzose bereits seit 2019 in Europa zu haben ist, merkt man ihm in dieser Hinsicht nicht an, schon eher bei Themen wie dem recht kleinen Zentralbildschirm – das sieht in Fahrzeugen neueren Datums schon anders aus. Immerhin bereitet die Bedienung des Cockpits keinerlei Probleme, für einige Funktionen gibt es eigene Knöpfe.

Konventionelles Mittelklasse-SUV: Citroen C5 Aircross. Foto: Lothar Hausfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf der Straße ist der C5 Aircross gutmütig; das SUV bevorzugt eine entspannte und moderate Gangart, dann reicht eine voll aufgeladene Batterie auch für Strecken von knapp 50 Kilometern. Wer dagegen das Gaspedal regelmäßig Richtung Straße tritt, lässt den Benziner angestrengt hochdrehen, so richtig sportlich geht es dabei auf der Straße nicht zu.

Diese Eigenschaften transportiert auch der C5X auf den Asphalt, wobei das französische Flaggschiff durch sein hinreißendes Design als Mix aus eleganter Limousine, robustem SUV und praktischem Kombi auf- und gefällt. Die elektrische Reichweite ist hier etwas höher als beim Aircross, da der C5X dank seiner flacheren Karosserie nicht so aufrecht im Wind steht. Das Cockpit ist etwas luftiger und auch moderner ausgefallen, der zentrale Touchscreen ist größer, das gesamte Ambiente wirkt sehr hochwertig.

Beide Plug-in-Modelle gibt es als günstigere Einstiegsversion „You“ (Aircross: ab 43690 Euro, C5X: ab 46290 Euro), der stärkere PHEV startet in der nächsthöheren Ausstattung „Plus“, hier sortieren sich die kleineren Motorisierungen im Vergleich jeweils 1500 Euro günstiger ein. Dienstwagenfahrer müssen für diese Hybridversion nur 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern.