Während die frühen Fourgonnette-Modelle Motoren mit gerade einmal 12, 16 oder 18 PS unter der Haube hatten, steckt unter der Neuauflage moderne Technik, genauer gesagt der Citroen Berlingo. Der kann sowohl als Pkw-Variante als auch in der Nutzfahrzeugversion in zwei Längen umgebaut werden. In Handarbeit werden dabei in der Caselani-Manufaktur alle Blechteile vor der A-Säule entfernt und durch Teile aus glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt, die optisch dem Bild des legendären Vorbilds entsprechen. Ab der A-Säule bis zum Heck werden GFK-Teile auf das bestehende Blechkleid des Berlingo aufgeklebt.

Unter der Haube steckt ein moderner Citroen Berlingo, das Kleid sieht aus wie in den 50er-Jahren. Foto: Lothar Hausfeld

Für den Umbau kommen dabei alle Motorenvarianten des Berlingo in Frage: 100 und 130 PS starke Dieselmotoren, 110 PS starker Benziner sowie der 136 PS starke Elektro-Berlingo – fraglos die reizvollste Kombination aus moderner Motorentechnik und historischer Außenhaut. Auf einer kurzen Testrunde durch das Frankfurter Umfeld reckten sich zahlreiche Hälse nach der Fourgonnette – selbst der Fahrer eines Rolls-Rolls Cullinan, sonst vermutlich selber im Blickpunkt des Interesses, bemühte sich während einiger Rotphasen an den Ampeln um einen möglichst genauen Blick auf das interessante Gefährt.

Das ist alles nur gekl…ebt: Der hintere Teil des Berlingo 2CV Fourgonnette ist mit leichtem Kunststoff beklebt. Foto: Lothar Hausfeld

Im Innenraum wird nichts verändert, sodass hier das Originalfahrzeug sichtbar bleibt: außen Vintage, innen Berlingo. Lediglich eine auf der Mittelkonsole angebrachte Plakette zeigt, dass hier eines von auf 200 Stück limitierten Modellen unterwegs ist.

Wie kommt man an eines dieser limitierten Schmuckstücke? Entweder lässt man einen bereits vorhandenen Berlingo umbauen, man bestellt bei einem der ausgesuchten Citroen-Händler, oder man wendet sich direkt an die italienische Karosserieschmiede Caselani. Egal auf welchem Wege: Insgesamt sollen nur 200 Umbauten für ganz Europa in der rund 25 Mitarbeiter starken Manufaktur vorgenommen werden. Wenn die Manufaktur mit Anfragen überhäuft werden sollte, könnte vermutlich diese selbst auferlegte Limitierung noch fallen. Ein seltener Anblick dürfte der Berlingo 2CV Fourgonnette dennoch bleiben…