Citroën C5 X startet im Mai ab 35 730 Euro FOTO: Citroën Neues Flaggschiff Citroën C5 X startet im Mai ab 35 730 Euro Von dpa | 14.03.2022, 13:57 Uhr | Update vor 56 Min.

Citroën meldet sich zurück in der Oberklasse: Wenn die Franzosen im Mai den C5 X an den Start bringen, krönt wieder eine große Limousine das Modellprogramm - oder das, was die Franzosen heute dafür halten.