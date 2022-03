Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Landkreis Rostock Broiler-Imbiss fängt bei Fahrt Feuer: 100.000 Euro Schaden Von dpa | 31.03.2022, 07:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist beim Brand eines Imbissfahrzeugs nahe der Stadt Kröpelin (Landkreis Rostock) entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelte es sich um einen Broiler-Anbieter, der am Mittwoch von Kühlungsborn nach Kröpelin unterwegs war. Der Brand soll während der Fahrt auf der Landesstraße 11 bei Jennewitz ausgebrochen sein. So habe der 59-jährige Fahrer gerade noch halten und flüchten können.