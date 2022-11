BMW Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Kompaktklasse-Stromer BMW startet Serienproduktion des iX1 Von dpa | 11.11.2022, 13:06 Uhr

BMW treibt die Elektrifizierung seiner Flotte voran. So geht das kompakte E-SUV iX1 nun in Serie. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Exemplare in den Handel kommen.