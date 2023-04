Wer am Freitag mit der Bahn fahren möchte, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat erneut zu Streiks aufgerufen. Symbolfoto: dpa/Rainer Jensen up-down up-down Fern- und Regionalverkehr Bahn-Warnstreik am Freitag – was Fahrgäste jetzt wissen müssen Von dpa | 19.04.2023, 13:36 Uhr

Bahnreisende aufgepasst: Am Freitag wird erneut gestreikt, bundesweit stehen fast alle Züge still. Wie lange der Warnstreik diesmal andauert, bis wann mit Einschränkungen zu rechnen ist und was Sie machen können, wenn Sie bereits eine Fahrkarte haben.