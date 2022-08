SUV Tang FOTO: BYD/dpa-tmn up-down up-down Elektromobilität Autohersteller BYD: Europa-Marktstart mit drei Modellen Von dpa | 24.08.2022, 12:39 Uhr

In China ist BYD ein bekannter Name. Hierzulande kennen den Elektroauto-Hersteller noch nicht so viele Menschen. Wenn die Marke Ende des Jahres den Verkauf in Europa startet, dürfte sich das ändern.