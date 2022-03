Krankenwagen FOTO: Julian Stratenschulte Gütersloh Autofahrerin übersieht Radler: 81-Jähriger schwer verletzt Von dpa | 17.03.2022, 06:16 Uhr | Update vor 58 Min.

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rietberg schwer verletzt worden. Die Autofahrerin hatte den 81-jährigen Radfahrer am Mittwochnachmittag beim Rechtsabbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und musste wegen schwerer Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.