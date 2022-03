Autoraser FOTO: Frank Rumpenhorst Grimmen Autofahrer mit Tempo 190 erwischt Von dpa | 04.03.2022, 11:38 Uhr | Update vor 15 Min.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Polizisten erneut einen anscheinend notorischen Raser ertappt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde der Wagen des 22-Jährigen zwischen Stralsund und Grimmen mit bis zu 190 Stundenkilometern gemessen. An einigen Stellen, wo die Geschwindigkeit reduziert war, sei das Auto am Mittwoch mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit als zulässig gefahren. Die Beamten konnten den Fahrer in Grimmen (Vorpommern-Rügen) anhalten. Er habe erklärt, „aus Spaß am Fahren“ so schnell unterwegs gewesen zu sein.