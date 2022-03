Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Hamm Autofahrer erschreckt sich vor Spinne und baut Unfall Von dpa | 17.03.2022, 22:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Aus Schreck vor einer Spinne im Wagen hat ein Autofahrer in Hamm die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Als der Mann die Spinne erblickte, ist er vor Schreck mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer und einen Zaun gekracht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der 40-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber noch am Abend verlassen. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von 8000 Euro.